Çocuklara özel eğlenceli ve öğretici kitap: Çocuklar İçin Kolay Bahçecilik

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Charles Dowding'in kaleme aldığı Çocuklar İçin Kolay Bahçecilik kitabı, çocukların seveceği türden. Çocuklar bu kitapla hem öğrenecek hem de eğlenecekler.

Genç bahçıvanlar bu kitapla toprağın içinde yaşayan harika canlıları, kompostun büyüsünü, tohumların inanılmaz gücünü ve yaban hayatı için iyi olan çiçekleri keşfederken, adım adım aktivitelerle her mevsim neler yetiştirebileceklerini öğrenecekler.

Bu kitap sayesinde toprağı kazmaya gerek bırakmayan bahçecilik yöntemleriyle kendi meyve ve sebzenizi yetiştirebilirsiniz.

Bahçeciliği birçok kişiye sevdiren kazmasız bahçeciliğin başarılı öncüsü Charles Dowding'in çocuklar için özel olarak kaleme aldığı “Çocuklar için Kolay Bahçecilik” kitabı, Türkçeye kazandırıldı.

ÇOCUKLARLA YAPILACAK EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Bu kitap, toprağa zarar vermeden onu besleyerek bahçe oluşturmanın aşamalarını ve ipuçlarını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Kompost yapımı, mevsimsel ekim-dikim, kardeş bitkiler, tohumlar, ileri dönüşüm ve yaban hayatını destekleme gibi birçok konuyu ele alıyor ve çocuklarla yapılabilecek eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Toprağı kazmakla veya ot ayıklayıp durmakla uğraşmadan kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek istiyorsanız Çocuklar İçin Kolay Bahçecilik tam size göre bir kitap.. Kocaman bir bahçeniz veya küçücük bir balkonunuz olabilir.

Sayfa: 64

EĞLENCELİ, BİLGİ DOLU KİTAP

Eğer okul bahçesinde veya evde çocuklarla kaliteli zaman geçirip onlara üretimle ilgili temel beceriler kazandırmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre. Eğlenceli ve bilgi dolu bu kitabın bolca okunmasını ve uygulanmasını diliyoruz.

BAHÇE BİLİMCİSİ OLUN

Harika deneyler yapmak için beyaz bir önlüğe ve bir laboratuvara ihtiyacınız yok. Bahçeniz, doğayı incelemek ve bitkilerin büyümesine yardımcı olabileceğiniz yolları keşfetmek için mükemmel bir yerdir.

Hadi çocuklar dışarı çıkın... Bitkiler ne düşündüğümüzü biliyor mu? Bitkilerimizin büyüme şeklini zihin gücüyle etkileyebilir miyiz? Bu deneyi yapın ve kendiniz keşfedin.