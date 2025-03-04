Çocukları kahkahalara boğan eğlenceli kitap: Dadanık

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Anıl Basılı, Dadanık ile bizleri karanlıkta el feneriyle kitap okuduğumuz ve gülüşmelerimizle evdekileri uyutmadığımız günlere götürüyor. Dadanık’ın ilk macerası, Çok Okuyan Mı Bilir Çok Gezen Mi sınıfında, sınıf başkanı seçimleri ile başlamıştı. Dadanık bu seçimi kaybetmişti.

Dadanık Halay Ekibi’nde ise yeni sınıf başkanının Çiçek olmasıyla beraber sınıfı yeni yeni maceralar bekliyor. Çiçek’in projesi ile kitaplarını severek okudukları yazar Cenap Kalemtutmaz okullarını ziyaret edecek. Her biri yazara en zor soruyu sorabilmek için kıyasıya bir yarışa girdi…

"EN GÜZEL MANZARALAR HEM ÇOCUK KENARINDA"

Dadanık Halay Ekibi’nde Anıl Basılı, “En güzel manzaralar hep çocuk kenarında,” diye fısıldamaya devam ediyor. Çünkü asıl hikâye, onların seviyesine çıkabildiğinizde başlıyor. Artık Dadanık’ı tanıyoruz. Sınıftan, mahalleden, akrabalardan... Kendi kendini büyüten, fark edilmek için çabalayan, sabırsız, arkadaşları onu sevsin diye kırk takla atan çocuklardan sadece biri.

GÜLMEYE HAZIR OLUN ÇOCUKLAR

Yazarın gülmekten karnına ağrılar girdi. Çizerin gözlerinden gelen yaşlar boyaları akıttı. Editör hep aynı rüyayı görüyor: Dadanık, elmasından bir ısırık alıyor. Çevirmene henüz dadanılmadı. Ama yakındır! Kütüphaneci, birbirine yapışan kitapları ayırmaya çalışıyor.

Okur... Şimdi sıra onda. Dadanık’la tanışmanın tam zamanı...

ANIL BASILI HAKKINDA

Gazetecilik mezunu. Okuduğu kitapların içine notlar yazarak sokaklara, parklara ve vapurlara bırakıyor. Köpek dostu Dali ile çimlerde yuvarlanmayı seviyor. Çocuk Okuma Kulübü ile kitap tartışma atölyeleri yürütüyor. Büyüdüğü için çocukluğunun yarım kaldığına inanıyor. Büyükada’da yaşıyor.

Dadanık, Dadanık – Halay Ekibi, Gökyüzünde Bir Gün, Zürafa Sözü, Çekilin, Ben Okurum! ve Çekilin, Ben Yazarım! yazarın Doğan Çocuk Yayınları’ndan yayınlanan kitaplarıdır.