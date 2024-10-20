Çok okunan romanların yazarı Adam Fawer, yeni kitabı Mobius ile İstanbul'da

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New York'ta yaşamını ve çalışmalarını sürdüren Fawer, Pennsylvania Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü derecelerinin ardından, Stanford Graduate School of Business'da MBA eğitimini tamamladı.

Kariyeri esnasında Sony Music, J.P. Morgan ve son olarak da About.com gibi çeşitli şirketlerde çalışan Fawer'in ilk kitabı Olasılıksız 18 dile çevrildi ve "En İyi İlk Roman" dalında 2006 International "Thriller Writers Ödülü'nü kazandı.

April Yayıncılık'tan çıkan yeni romanı için İstanbul'da imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya gelen Fawer, yazarlık hayatına ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fawer, çalışma ve özel hayat ayrımı yapmadan 20 yıl boyunca start-up ekosisteminde çalıştığını, bu tercihinin kaderle bağlantısını okura aktarmak istediğini söyledi.

Yeni kitabı Mobius'ta zamanda yolculuk temasını ele alan yazar, okuyucuları sıkmayan bir anlatım tarzı geliştirdiğini dile getirerek, akışı bozan uzun açıklamalarla okuyucuyu yormadığını, karakterle beraber okurun da aynı soruyu merak etmesini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Adam Fawer, kitaptaki ilham noktalarına değinerek,

ZAMANDA YOLCULUK TEMASI

"Hayatınızın sorumluluğunu almak zorundasınız. Kitabımı oluşturan ilham gerçekten kendi hayatımdan ve ailemden, start-up sürecimden, kendi mücadelelerimden ve her zaman birinde ya da diğerinde başarısız olduğumu hissetmemden geliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun üzerinden zamanda yolculuk teması iyi uyuşuyordu." dedi.

YENİ BİR ŞEYLER BULMAK

"Demek istediğim yazarken bir günü dahi asla atlamamak. Bir rutine sahip olmayı sevmemin bir nedeni de bu. Egzersiz gibi. Canınız çekmese bile spor salonuna gitmek zorundasınız. Hoşuma gitsin ya da gitmesin önümdeki yarım saat boyunca orada oturup yazıyorum. Bu beni söyleyecek bir şey bulmaya zorluyor." diye

"GÜNDE İKİ BUÇUK SAAT AÇLIŞIYORUM"