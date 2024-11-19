Çok satan, raflardan inmeyen kitaplar

Özel Haber

Yeni yıla kısa bir süre kala çok satan kitaplar da raflardaki yerini korumaya devam ediyor. Yayınlandıklarında kitapseverler tarafından ilgiyle karşılaşan kitapları tanıyalım...

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Sayfa: 448

Başkomiser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiye'si portresi çiziyor.

REZONANS KANUNU

Sayfa: 206

Pierre Franckh bu kitapta, arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

CUMHURİYET'İN İLK SABAHI

Sayfa: 120

Çocuk edebiyatımızın üretken ve sevilen yazarlarından Şermin Yaşar, bizi şerbetçi bir çocuğun gözünden Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor.

MOBİUS

Sayfa: 520

Adam Fawer'ın yeni romanı da çok satanlar listesinde.

GECE YARISI KÜTÜPHANESİ

Sayfa: 296

Kitapların yaşamı değiştirme gücünü kutlayan, içtenlikle ve mizahla yazılmış, baştan çıkarıcı bir roman.