Colin Tipping’den devrim niteliğinde beş aşamalı affetme süreci

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Kitapta yer alan pratik yöntemler, çalışma sayfaları ve gerçek hikayeler, affetmenin insan yaşamındaki dönüştürücü gücünü okuyucunun deneyimlemesini sağlıyor. Tipping’in kitabı, her birimizin içinde yatan potansiyeli keşfetmek ve yeni bir farkındalıkla yaşama adım atmak için bir davet niteliğinde.

İnsan ilişkileri, hayatta bıraktığımız izler ve yürekten gelen bağışlama… Colin Tipping’in devrim niteliğindeki eseri Yürekten Affedebilmek, kişisel dönüşüm ve iyileşme yolunda cesur bir adım atmak isteyenler için rehber niteliğinde bir kaynak.

YENİ KEŞİFLERE HAZIR OLUN

Yürekten Affedebilmek’i okuduğunuzda şunları keşfedeceksiniz: İlişkilerinizde iyileşme sağlama yolları, içsel huzurunuzu bulmanın anahtarları öfke ve kırgınlıklarınızı dönüştürme teknikleri Tipping, alışılmış bağışlama kavramını yeniden tanımlıyor ve bizi geçmişin acılarını, öfke ve suçlamalarını geride bırakmaya davet ediyor. Bu kitap yalnızca bireysel iyileşmenin değil, toplumsal değişimin de anahtarını sunuyor.

Radikal bir anlayışla, huzura, sevgiye ve özgürlüğe adım atmaya hazır mısınız?

İnsanların hayatımızı, bizim yaşadığımız gibi gördüğünü varsayıyoruz. Ancak bu dünyadaki insan sayısı kadar farklı algı vardır. Yani her insan farklı algılar barındırır.

Diğer insanların algılarını anlamamak; iletişimsizlik, öfke, düşmanlık ve duygusal kopukluk üzerine inşa edilmiş boşluklar ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte affedici olmak ve bağışlamayı benimsemek, bu boşlukları kapatmak için en ideal yol olabilir.

Sayfa: 288

İÇİMİZDE TAŞIDIĞIMIZ ÖFKE

Affetmek; içimizde taşıdığımız öfkenin ve kızgınlığın artık eskisi kadar ağırlığının kalmadığını fark etmektir. Bir şeyi iyi ya da kötü olarak görmek yerine her şeyi olduğu gibi, tam bir kabulle görmeye başlamaktır. Bu anlamda affetmek, aslında insanın kendi kendine yaptığı bir iyiliktir. İnsanın ruhundaki yükleri boşaltması; belki de bir anlamda bu yükü affettiği kişiye yüklemesidir.

İhanet, yanlış anlaşılma, iletişimsizlik ve öfke, ilgili kişiyi affetmemizi engelleyebileceği gibi, bu duygular affetmek söz konusu olduğunda da ortaya çıkabilir. Bir kişi hakkında şok yaşamamız ve öfkelenmemiz affetmenin bir önceki aşamasıdır.

GEÇMİŞE TAKILIP KALMAK

Bağışlama aşamasına geçmeden önce incinen ve hor görülen duygularımızı ele almamız gerekir. Bu süreç saygı duyulması gereken ve belki de biz farkına bile varmadan gerçekleşebilecek bir süreçtir. Bazı insanlar bir çırpıda affedebilirken; bazıları bağışlamak için zamana ihtiyaç duyar.

Colin Tipping

Bunun yanında affetmek, yaşananlar konusunda ne olabileceğini ya da olması gerektiğini sorgulamak yerine yaşananları olduğu gibi kabul etmektir. Geçmişte takılıp kalmak yerine ana odaklanmayı ve hatta geleceğe bir adım atmayı kim istemez?