Dara Ó Briain’den çocuklar için kitap: Sen ve Evren

Dara Ó Briain’den çocuklar için kitap: Sen ve Evren

İngiltere'nin en önemli stand-up komedyenlerinden ve aynı zamanda BBC’nin bilim konusunda en bilinen yüzlerinden Dara Ó Briain’ın uzay meraklısı çocuklar için için kaleme aldığı Sen ve Evren raflarda.

Dünyanın en eğlenceli uzay yolculuğu başlıyor. Güneş sistemimizden galaksimize ve ötesine uzanan bu inanılmaz yolculukta, kafayı uzayla bozmuş Dara Ó Briain'a eşlik etmeye hazırlanın!

Siz de bu soruların yanıtlarını merak edenlerden misiniz?

Ve tıpkı İnsan Vücudu Tiyatrosu’nun biyoloji alanında yaptığı gibi, çocuklar için astronomi ve bilim dendiğinde uzun yıllar ilk akla gelecek kitaplardan biri olacağını düşünüyoruz.

Sayfa: 288





Dara Ó Briain

SIRA DIŞI UZAY KİTABI

Hatta naçizane önerimiz, elinize geçerse çocuklar için deyip geçmeyin ve bir göz atın. Tüm bunları ve çok ama çok daha fazlasını Keşfetmek için evdeki Rahat koltuğunuzu bırakmaya kararlıysanız, çantalar toplansın, uzay yolcusu kalmasın. Elinizdeki kitap, bildiğiniz Uzay kitaplarına hiç benzemiyor!

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com