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- Dara Ó Briain’den çocuklar için kitap: Sen ve Evren
Dara Ó Briain’den çocuklar için kitap: Sen ve Evren
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 10:28
Dünyanın en eğlenceli uzay yolculuğu başlıyor. Güneş sistemimizden galaksimize ve ötesine uzanan bu inanılmaz yolculukta, kafayı uzayla bozmuş Dara Ó Briain'a eşlik etmeye hazırlanın!
Siz de bu soruların yanıtlarını merak edenlerden misiniz?
Ve tıpkı İnsan Vücudu Tiyatrosu’nun biyoloji alanında yaptığı gibi, çocuklar için astronomi ve bilim dendiğinde uzun yıllar ilk akla gelecek kitaplardan biri olacağını düşünüyoruz.
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Sayfa: 288
Dara Ó Briain
SIRA DIŞI UZAY KİTABI
Hatta naçizane önerimiz, elinize geçerse çocuklar için deyip geçmeyin ve bir göz atın. Tüm bunları ve çok ama çok daha fazlasını Keşfetmek için evdeki Rahat koltuğunuzu bırakmaya kararlıysanız, çantalar toplansın, uzay yolcusu kalmasın. Elinizdeki kitap, bildiğiniz Uzay kitaplarına hiç benzemiyor!
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com