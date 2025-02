David Abulafia'nın medeniyet merkezlerine dair olağanüstü çalışması: Büyük Deniz

Haber Merkezi

David Abulafia, Büyük Deniz’de, Akdeniz’in izole kalmış bir su kütlesinden, insanlığın en önemli kültürel ve ticari merkezine dönüşümünü anlatıyor. Kitapta beş dönem yer alıyor. Her dönemde Akdeniz’in farklı rollerini ve etkileşimlerini anlatırken deniz üzerinde süregelen ticaret, kültürel alışveriş ve savaşlar kitabın ana konularını oluşturuyor.

Kitapta ilk denizcilerin neolitik dönemlerde Akdeniz adalarına ve kıyılarına yayılmaları, Venedik ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz’deki deniz hâkimiyeti tartışılıyor. Akdeniz, sadece kıtaları birleştiren bir ticaret yolu değil, aynı zamanda dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin kesiştiği bir bölge olarak aktarılıyor.

Büyük Deniz, Abulafia’nın tarihsel açıdan zengin ve kapsayıcı anlatımıyla doyurucu bir okuma deneyimi sunuyor. Kitap, didaktik bir anlatımın ötesine geçerek, okuyucuyu adeta tarih boyunca bir deniz yolculuğuna çıkarıyor. Yazarın dili akıcı ve tarihsel anlatımları, okuyucuyu sıkmadan, Akdeniz’in farklı dönemlerine derin bir şekilde bakmaya teşvik ediyor.

MEDENİYETİN BİRLEŞTİĞİ BÖLGE

Kitabın öne çıkan özelliklerinden biri, Akdeniz’in sadece bir sınır değil, aynı zamanda medeniyetlerin birleştiği bir bölge olarak gösterilmesi… Abulafia, denizciliğin yanı sıra ticaretin, savaşların ve dinin etkilerine de büyük yer ayırarak, okuyucuya Akdeniz’in çok boyutlu tarihini sunuyor.

Sayfa: 942

Öte yandan Akdeniz’i sadece coğrafi bir alan olarak değil, medeniyetlerin kesiştiği ve geliştiği bir arena olarak gören bir tarih kitabı olarak öne çıkan Büyük Deniz‘de okuyucu, Fenikelilerden Bizans’a, Osmanlı’dan modern zamanlara kadar uzanan geniş bir tarihle karşılaşıyor. Kitap, ticaretin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkileşimlerin bir yansıması olduğunu gözler önüne seriyor.

David Abulafia

YAZAR HAKKINDA...

David Abulafia, 2 Aralık 1949’da İngiltere’de doğdu. 2000 yılından beri Cambridge Üniversitesi’nde Akdeniz tarihi profesörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda British Academy ve Academia Europaea üyesidir.

Akdeniz tarihi üzerine yazdığı eserleriyle British Academy Madalyası ve Mountbatten Denizcilik Ödülü’nü kazanan David Abulafia, 2019 yılında yayımlanan The Boundless Sea: a Human History of the Oceans kitabıyla da Birleşik Krallık’ta verilen en büyük kurgudışı kitap ödülü olan Wolfson Tarih Ödülü’nü 2020 yılında kazandı.

Abulafia’nın yazım tarzı, akademik derinliği ve detaycılığı ile öne çıkar. Ancak, okurlarını akademik dilden uzaklaştıran ve onlara geniş bir hikâye anlatıcılığı sunan bir üsluba sahiptir. Özellikle denizcilik ve deniz kültürü üzerine yazdığı eserlerde, okyanusların ve denizlerin dünya üzerindeki etkilerini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.