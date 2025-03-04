David Graeber ve David Wengrow'un ortak çalışması olan kitap: Her Şeyin Şafağı

Haber Merkezi

Kitap, on bir ana bölümden oluşuyor ve her bölüm insanlık tarihinin farklı bir yönünü inceliyor. Bölümler, toplumsal yapılar ve tarihsel olaylar hakkında geniş bir perspektif sunuyor.

İlk bölüm “İnsanlığın Çocukluğuna Elveda”, tarihsel eşitsizliğin kökenlerini ünlü filozoflar Thomas Hobbes ve Rousseau’nun insanların doğuştan nasıl özelliklere sahip olduğu ve buradan yola çıkarak toplum temellerini nasıl attıkları sorgusundan yola çıkarak yazılmış.

Bu bölümde mevcut tarih anlatılarının yetersiz kaldığını ve bu anlatıların eşitsizlikleri nasıl gizlediğini tartışırken tarihsel eşitsizliğin nasıl oluştuğu, toplumların bu eşitsizliklere nasıl katkıda bulunduğu ve çağımızda bunu aşıp aşamayacağımız irdeleniyor.

Her şeyin Şafağı, okuruna sadece insanlığın yeni bir tarihini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları yeni bir tarih bilimine davet ediyor. Nasıl eşitsiz hâle geldiğimizi sormak yerine, “eşitsizliğin” nasıl böyle bir sorun hâline geldiğini sorguluyor. İnsanlık tarihinde eşitsizlik sorun haline getirilirken hukuk tarafından yetkilendirilmiş olabilir mi?

Eşitsizlik tartışmasında detaylı ve derin bir anlatım karşımıza çıkıyor. Akıcı bir dille yazılmış, referanslarını filozof ve sosyologların oluşturduğu mini bir tarih kitabı gibi görünse de yoğun bir bilgi bombardımanı içeriyor.

Sayfa: 848

10 BÖLÜMDEN OLUŞAN KİTAP

Kitap, on bir ana bölümden oluşuyor ve her bölüm insanlık tarihinin farklı bir yönünü inceliyor. Bölümler, toplumsal yapılar ve tarihsel olaylar hakkında geniş bir perspektif sunuyor.

İlk bölüm “İnsanlığın Çocukluğuna Elveda”, tarihsel eşitsizliğin kökenlerini ünlü filozoflar Thomas Hobbes ve Rousseau’nun insanların doğuştan nasıl özelliklere sahip olduğu ve buradan yola çıkarak toplum temellerini nasıl attıkları sorgusundan yola çıkarak yazılmış.

Bu bölümde mevcut tarih anlatılarının yetersiz kaldığını ve bu anlatıların eşitsizlikleri nasıl gizlediğini tartışırken tarihsel eşitsizliğin nasıl oluştuğu, toplumların bu eşitsizliklere nasıl katkıda bulunduğu ve çağımızda bunu aşıp aşamayacağımız irdeleniyor.

David Graeber ve David Wengrow

Her şeyin Şafağı, okuruna sadece insanlığın yeni bir tarihini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları yeni bir tarih bilimine davet ediyor. Nasıl eşitsiz hâle geldiğimizi sormak yerine, eşitsizliğin nasıl böyle bir sorun hâline geldiğini sorguluyor. İnsanlık tarihinde eşitsizlik sorun haline getirilirken hukuk tarafından yetkilendirilmiş olabilir mi?

Eşitsizlik tartışmasında detaylı ve derin bir anlatım karşımıza çıkıyor. Akıcı bir dille yazılmış, referanslarını filozof ve sosyologların oluşturduğu mini bir tarih kitabı gibi görünse de yoğun bir bilgi bombardımanı içeriyor.