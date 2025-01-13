Diziye uyarlanan Yüzyıllık Yalnızlık büyük beğeni topladı

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Çağdaş dünya edebiyatının en önemli yazarlarından olan Kolombiyalı ve 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Gabriel Garcia marguez2ın kült romanı Yüzyıllık Yalnızlık, yazarın ölümünden sonra diziye çekildi.

Marguez, romanının hem filme hem de diziye çekilmesini istemedi anacak, ölümünden sonra ailesi tarafından bu izin verildi.16 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan dizi, izleyenlerden tam not aldı. Diziyi beğenerek izleyenler "Kitabı yaşamış gibi olduk" demekten kendilerini alamadılar.

Ünlü romancı kitabını şöyle anlatmıştı;

HER ŞEYİ EDEBİYAT YOLUYLA ANLATTIM"

"Yüzyıllık Yalnızlık’ı yazmaya başladığımda, çocukluğumda beni etkilemiş olan her şeyi edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol bulmak istiyordum. Çok kasvetli kocaman bir evde, toprak yiyen bir kız kardeş, geleceği sezen bir büyükanne ve mutlulukla çılgınlık arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek bir yığın hısım akraba arasında geçen çocukluk günlerimi sanatsal bir dille ardımda bırakmaktı amacım. Yüzyıllık Yalnızlık’ı iki yıldan daha kısa bir sürede yazdım, ama yazı makinemin başına oturmadan önce bu kitap hakkında düşünmek on beş-on altı yılımı aldı. Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile kıpırdatmadan, sanki yalnızca gördüğü olağan şeylermiş gibi anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan şeyin, onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik olduğunu kavradım."

"GERÇEK OLMAYAN CÜMLE BULAMAZSINIZ"

Yüzyıllık Yalnızlık’ı büyükannemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım. Bu romanı dikkat ve keyifle okuyan, hiç şaşırmayan sıradan insanlar tanıdım. Şaşırmadılar, çünkü ben onlara hayatlarında yeni olan bir şey anlatmamıştım, kitabımda gerçekliğe dayanmayan tek cümle bulamazsınız.”

HAYATINI KAYBETTİ

Gabriel García Márquez, 17 Nisan 2014’te hayata gözlerini yumdu. Ramon Hoyos ise 17 Nisan 2014’te 82 yaşında vefat etti. Bir zamanlar gazeteci ve bisikletçi olarak kesişen yolları şimdi de yılın kayıpları listesinde onları buluşturdu. Tarihin böyle huyları vardır.