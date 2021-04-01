Doğan Cüceloğlu'nun ardından

Kaybettiğimiz yazar Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarından sizler için 10 kitaptan oluşan bir liste hazırladık. Cüceloğlu, yazdığı kitaplarla Türk kültür ve eğitim hayatına büyük katkılar sunmuştur.

Türkiye'nin tanınan psikologları arasında yer alan Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayata veda etti. Evinde ölü bulunan Cüceloğlu'nun vefatı sevenlerini derinden üzdü.

Yazdığı eserlerle herkesin hafızasına yer edinen Doğan Cüceloğlu'nun kitapları, alanında en çok okunan ve aranan yapıtlar oldu.

Özellikle eğitim, aile, iletişim ve daha pek çok konuda kitap yazan, söyleşiler veren Cüceloğlu, derin bilgi birikimine sahip Türkiye'nin ender yetiştirdiği bilim adamlarındandı.

10 KİTAPTLIK TAVSİYE LİSTESİ

Kitap Ayracı olarak bugün siz kitapseverlere Doğan Cüceloğlu'nun eserlerinden bir tavsiye listesi yaptık.

Pek çok esere imza atan Cüceloğlu'nun bütün kitaplarına yer vermek isterdik ama o da başka dosya konusu olsun istedik. Kitapları arasında 10 yapıtı sizler için hazırladık.

Yazar, psikolog Doğan Cüceloğlu

MİRASINA SAHİP ÇIKMAK

Aslen Mersinli olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan Doğan Cüceloğlu, araştırmaları ve incelemeleriyle de ön plana çıkmıştır.

Yazara bize en büyük mirası olan kitaplarına okuyarak sahip çıkabiliriz. Bu vesileyle kendisine bir kez daha rahmet diliyorum.

Nurlar içinde uyusun..

Doğan Cüceloğlu'nun sizler için seçtiğimiz kitapları..

EVLENMEDEN ÖNCE

Evlenmeden önce aralarındaki ilişkiyi önemseyen, üstüne konuşan, sohbet eden, zaman ve emek veren çiftler, evliliklerinde kendi farklı öykülerinden ‘bizim öykümüz’ dedikleri yeni bir öykü oluşturmayı başarırlar.

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VAR MISIN? GÜÇLÜ BİR YAŞAM İÇİN ÖNERİLER

Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?

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SAVAŞÇI

İnsanın özgür iradesine, yani kendilik bilincine yeni bir basamak ekleyen her uyanış, hayat savaşına daha güçlü bir şekilde devam etmesinin başlangıcıdır. İşte Savaşçı, bu uyanışın fitilini ateşlemesi bakımından, hayatın özünü kavramak isteyen her insanın mutlaka okuması gereken bir eser.

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İNSAN VE DAVRANIŞ

Bu kitap her çağdaş insanın bilmesi gereken modern psikolojinin temel kavramların ilk kez Türk bilim adamlarını katkılarıyla ve Türk bilim adamlarını katkılarıyla ve Türk toplum yapısının özellikleriyle kaynaştırarak sunmaktadır.

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BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE

Başarıya Götüren Aile, sınav döneminde çocuklarına destek olmak için doğru ve etkili yöntemler arayan tüm anababalara kılavuzluk edecek.

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İÇİMİZDEKİ BİZ

Bu kitap, Sen-Ben Anlayışı üzerine kurulmuş aile ve iş yaşamının sorunlarını irdelemekte ve çözümün BİZ Bilinci'nde yattığını göstermektedir.

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ÖĞRETMEN OLMAK

Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan, bu kitapta genç fidanları taptaze umutlara dönüştüren öğretmenlerimizi konuşuyorlar.

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İLETİŞİM DONANIMLARI

Bu kitap, ailede, işyerinde ve toplumda sağlıklı insan ilişkilerine önem veren, keşkesiz bir yaşam isteyen insanlar için yazıldı. Yaşamınızın sonunda, "Keşke kendi hayatımı yaşayabilseydim" dememeniz için.

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İÇİMİZDEKİ ÇOCUK

İçimizdeki Çocuk, yaşamımıza yön veren güçlü bir varlıktır.

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BİR KADIN BİR SES

Bu kitapta bir kadın ve onun sesi var, ama anlatılan gerçek yaşam öyküsünün en önemli kahramanı bir erkek.

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Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com