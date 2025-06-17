Dönüşümün bir parçası olmanızı sağlayacak bir rehber kitap: Kim Korkar Yapay Zekadan

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Biraz biyografi, biraz yol rehberi ve biraz da öngörü şeması… Ahmet Rasim Çağın zekânın yapay çalışma şekli ve yöntemlerimizi nasıl dönüştürüldüğüne dair pratik bir dağılım sunarken sahada 20 yıl boyunca biriktirdiklerini anlatıyor.

Bu kitap yapay zekâ hakkında sürekli bir şeyler duyulup da “Bu nedir, nasıl çalışır?”, “Yapay zeka zekası potansiyeli var mı?” ya da “Yapay zeka benim için ne ifade eder?” sorularını soran herkes için yazıldı.

Karmaşık çözümlemeleri veya daha karmaşık lineer cebir denklemleri ayırmanıza gerek yok yok. Artık yapay zekâyı bir korku unsuru olarak değil, kullanabileceğiniz bir araç olarak göreceksiniz.

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SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜM

Sorunlara hızlı yanıt verebilmesi, karar süreçlerinde objektiflik sağlaması, maliyetleri azaltması, verimlilik ve kârlılık sağlaması nedeniyle çalışma yaşamında yapay zekâ kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yapay zekânın olumlu katkıları işverenleri teşvik etse de çalışanlar ve sendikalar işsizlik korkusuyla yapay zekâya şüphe ile yaklaşmaktadırlar.

İK yöneticileri ise istihdam edilebilirlik için yapay zekâ becerilerinin önemini vurgulamaktadırlar. ILO’ya göre OECD ülkelerinde üretken yapay zekâ kullanımın giderek yaygınlaşması, yapay zekâ becerilerine sahip çalışanların giderek artması ve maliyetlerin azalması bir yapay zekâ devriminin eşiğinde olunduğunu göstermektedir.

ARAŞTIRMA VE TARTIŞMA KONULARI

OECD ve ILO bu teknoloji yarışında ülkelerin geri kalmaması için politika önerilerinde bulunmaktadır. Bu araştırmada çalışma yaşamında yapay zekânın kulanım alanları, yapay zekânın olumlu ve olumsuz çıktıları, Türkiye’de yapay zekânın kullanım alanları ve yapay zekâya ilişkin politika önerileri tartışılmaktadır. Böylece literatüre yeni araştırma konuları ve tartışma alanları kazandırılacağı düşünülmektedir.