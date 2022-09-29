Dostoyevski'nin mektuplaşmalardan oluşan bir eseri: İnsancıklar

Rus yazar Dostoyevski'nin İnsancıklar kitabı, yazarın mektuplaşmalardan oluşan bir eseridir. İnsancıklar da Dostoyevski'nin diğer kitapları gibi kalitesinden ödün vermiyor.

Dostoyevski’nin ilk romanı olan İnsancıklar yayınlandığında büyük övgüyle karşılanmış, edebi bir dehanın habercisi olarak görülmüştü.

İnsancıklar, St. Petersburg’da bir devlet dairesinde çalışan orta yaşlı ve alçak gönüllü kâtip Makar Devuşkin ile uzaktan akrabası, yirmili yaşlarının başında genç bir kadın olan Varvara Dobroselova arasındaki mektuplaşmalardan oluşan bir eserdir.

Dostoyevski'nin henüz 24 yaşındayken kaleme aldığı; yoksulluk, dostluk ve sanat sevgisi gibi temalarla örülü bu roman, dönemin eleştirmenlerince adeta göklere çıkarılarak yazarın edebiyat çevrelerine bir yıldız gibi girmesini sağlamış ve çok parlak bir toplumsal roman olarak nitelendirilmişti.

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Kitap hakkında görüşler

"Sahip olduğu ilham perisiyle çatı ve bodrum katlarında yaşayanlara hayat veren genç şairi tebrik ediyorum. Yaldızlı köşklerde yaşayanlara ‘yoksullar da insan, onlar da kardeşlerimiz,’ diye haykırıyor."

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