Édouard Louis kitapları diziye uyarlanıyor

Édouard Louis tarafından yazılan Eddy’nin Sonu ve Babamı Kim Öldürdü kitapları James Ivory tarafından diziye uyarlanıyor. Dizi, Netflix’te yayınlanacak.

Fransız yazar Édouard Louis’nin henüz 22 yaşındayken yazdığı ve 2014 yılında yayımlanan ilk romanı Eddy’nin Sonu ve 2018 yılında yayımlanan Babamı Kim Öldürdü kitapları Netflix tarafından diziye uyarlanacak.

OTOBİYOGRAFİK ÖĞELER

Otobiyografik öğeler taşıyan ve birbirinin devamı niteliğindeki bu iki kitabın televizyon uyarlamasını Manzaralı Oda, Maurice, Howardların Malikânesi gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan ABD’li yazar ve yönetmen James Ivory üstlenecek.

SEVİLEN KİTAPLARIN YAZARI

Louis’nin duyurusuna göre The End of Eddy başlığını taşıyacak dizi uyarlaması Eddy’nin Sonu ve Babamı Kim Öldürdü kitaplarının bir araya gelmesinden oluşacak. Louis, Babamı Kim Öldürdü’de temel olarak babasıyla aralarındaki ilişkiye odaklanıyor.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Eddy’nin Sonu kitabı ise doğum adı Eddy Bellegueule olan yazarın kendi yaşamından kesitler sunuyor. İşsizlik, aile içi şiddet, ırkçılık, alkol problemi gibi sorunlara ek olarak ciddi bir homofobik şiddetin kurbanı olan Eddy’nin hikâyesine odaklanan kitap yayımlandığı dönemde Fransa’da oldukça tartışma yaratmıştı.

Ergül Tosun

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