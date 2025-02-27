Düello sonucu öldürülen, ilk seyahatini Doğu'ya yapan Puşkin'in adı Kars'taki işletmelere ilham oldu

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Dünya edebiyatının önemli isimlerinden olan Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Doğu seyahatini at sırtında gerçekleştirdi. Rivayetlere göre ilk olarak Erzurum'a giden şair daha sonra Kars'a da uğradı ve burada izlenimler edindi.

Rus ve Dünya Edebiyatı’nın tartışmasız en güçlü kalemlerinin başında geliyor. Usta hikâyeciliği ve güçlü kurgusunun yanında ilk yurt dışı seyahatini Erzurum’a yapan, sevdiği kadın için ölüme gözünü kırpmadan giden Puşkin’den bahsediyorum.

Tarih 27 Ocak 1837..

Rusya’nın en büyük şairi, romancısı, öykücüsü, edebiyat dünyasına yön veren, eserleriyle tarihin altın harflerle yazdığı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, düelloda öldürüldüğünde 38 yaşındaydı.

Rakibi ise Fransız ordusunda görevli yüksek rütbeli bir askerdi. Puşkin aristokrat ailelerin katıldığı baloda hayatının aşkı olan Natalya Gonçarova ile tanışır. Bu Puşkin için yeni bir hayatın, aşkın adımlarıydı.

O geceden sonra gözüne uyku girmedi, yemedi içmedi. Tek düşüncesi Natalya Gonçarova olmuştu.

İKİ AYRI DÜNYALARIN İNSANLARI

Natalya Gonçarova, ünlü şairin aşkına ilk zamanlarda cevap vermese de sonra duyguları kabarır ve Puşkin’le evlenmeye karar verir. Puşkin, daha çok edebiyat ve entelektüel ortamlarda bulunmayı tercih ederken, Natalya ise, sosyete hayatı ve eğlence peşindeydi.

İkisi de iki ayrı dünyaların insanlarıydı. Puşkin elbette bunun farkındaydı ama aşk yüreğini kavurmuştu bir kere, vazgeçemezdi.

KÖRÜ KÖRÜNE BİR AŞK...

Körü körüne bağlandı Natalya’ya. Herkesten kıskandı güzel Natalya’yı, öyle ki, onu alıp herkesten uzak bir yerde yaşamayı karısına teklif ettiğinde aynı anda reddedildi.

Evliliklerin altıncı yılına geldiklerinde ortada kimsenin emin olmadığı bir dedikodu yayılır. Söylentilere göre Fransız asker George Charles d’Anthés, Natalya’ya ilgi duyuyordu ve onu içten içe seviyordu.

Bu iddiayı duyan Puşkin’in başına dünya yıkılır adeta. Gözünden bile sakındığı biricik Natalyas’ına nasıl olur da başkası onun gözünden bakardı.

Puşkin, yazar olmasına rağmen o dönem Rus ordusunda görevli askerdir. Üzerinde devletin tahsis ettiği tabanca vardır.

Karşısındaki düşman farklıydı bu sefer.

George Charles d’Anthés…

Puşkin, George Charles d’Anthés’i tereddütsüz biçimde kozlarını paylaşmaya davet eder.

Her ikisi de askerdir.

Kalemini ustaca kullanan Puşkin, aynı ustalığı silah çekmede de kullanacak mıydı?

RUSYA'NIN ROMANTİK ŞAİRİ ÖLDÜ

Rakibini bacağından vuran Puşkin, karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılır. Edebiyat dehası, çok geçmeden iki gün sonra Natalya’sını geride bırakarak acılar içinde hayatını kaybeder.

Puşkin’in ölümünden 26 sene sonra yaşama veda eden Natalya’nın dudaklarından dökülen son sözler ise Puşkin olmuştur….

PUŞKİN HAMAM VE KARS

Peki bu büyük şair nasıl oldu da ismini Kars'a yazdırdı? Bunun hikayesi de yazarın Erzurum Yolcuğu isimli seyahatnamesinde saklı.

Yazar, 1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 'başka diyarları görmek' ve savaşa tanık olmak için sivil olarak orduya katıldı. Ancak bu yolculuğu arasının pek de iyi olmadığı 'Çarlık yetkililerinin' izni olmadan yaptığı gibi, aldığı notlarda ülkesini ve ülkesinin askerlerini yeterince yüceltmediği için de ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Yolcuğu boyunca Erzurum, Kars, Kafkasya, Ermenistan gibi pek çok noktayı ziyaret eden Puşkin, tanık olduklarını; yalın, tarafsız ve bazen de kendine has mizahi üslubu ile dile getirdi.

Yazar uzun ve türlü aksiliklerle geçen yolculuğu sonunda kendisine rehberlik eden Türk çobandan bir hamam bulmasını istedi. Bununu üzerine Osmanlı Sultanı III. Murad'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı Mazlumağa Hamamı'nda yıkandı daha sonra ise at üzerindeki yolculuğuna devam etti.

PUŞKİN'İN YIKANDIĞI HAMAM

Şimdilerde restorasyonda olan Mazlumağa Hamamı'nda Puşkin'in yıkandığı oda, Puşkin Şeref Yeri ismini aldı. Burada yazarın büstleri, el yazmaları ve kitapları sergilendi. Hala Kars'ta çok sayıda turistin uğrak noktası olan Mazlumağa Hamamı bu sebeple Puşkin hamamı olarak biliniyor. Ve elbette hamamın çevresinde Puşkin'in adını taşıyan çok sayıda işletmeye rastgelmek mümkün.