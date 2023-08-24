Dünya kültür ve edebiyat hayatına yön veren yazarların ölmeden önceki son sözleri Dünya edebiyatının ve kültürün oluşmasında, gelişmesinde büyük pay sahibi olan yazarların ölmeden önceki son sözleri, onların bakış açılarını ve bilgi birikimlerini özetleyen nitelikte...

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Yazarlar büyülü insanlardır... Onların yazdığı eserler günümüzde bile hala en çok okunan kitapların başında geliyor. Söyledikleri sözler de hafızalarda yer edindi. Dünyaca ünlü kalemlerin ölmeden önce söyledikleri sözlere bakalım...

"Hayır dostum..."

Ünlü Fransız düşünür ve mucid Voltaire; ölmeden bir rahibenin kendisinden şeytanı lanetlemesini isteyince ünlü mucid şu cevabı vermişti:

"Hayır dostum, yeni bir düşman edinmek için iyi bir zaman değil bu."

"Rahtla acımayacak..."

Amerikalı gazeteci ve yazarın Thomson, intihar etmeden önce şunu fısıldadı;

"Rahatla acımayacak..."

"Daha fazla ışık"

Alman şair ve yazar Geothe'nın son sözleri ise, "Daha fazla ışık" olmuştur.

"Tek isteğim ölmek"

İngiliz romancı Jane Austen kız kardeşinin "Bir isteğin var mı?" sorusuna, "Daha fazla ölmek" cevabını verdi.

"Tanrım zavallı ruhumun yardımcısı ol"

" Tanrım zavallı ruhumun yardımcısı ol"

Ölümü hala bir sır olarak kalan Amerikalı ünlü yazar Edgar Allan Poe'nin "Tanrım zavallı ruhumun yardımcısı ol" dediği rivayet ediliyor.

"Şampanya içmeyeli çok olmuştu"

Rus yazar Anton Çehov ölmeden doktorundan şampanya istemişti. Son sözleri ise; "Şampanya içmeyeli çok olmuştu" oldu.

"Kimse anlamıyor mu"

İrlandalı yazar James Joyce karısının ve oğlunun gözleri önünde son nefesini verirken dudaklarından "Kimse anlamıyor mu" sözleri kayıtlara geçti.

"Şimdi uyuyacağım"

İngiliz büyük şair Lord Byron, Osmanlı Devleti'ne karşı Yunanistan'da savaşırken hayatını kaybetti. "Şimdi uyuyacağım" sözleri ise onun son cümlesi oldu.

"Öldür beni, yoksa katilin tekisin"

Tüberküloz’dan ölmek üzere olan ve son günlerinde konuşamayan Kafka bu sözleri kendisine öldürücü dozda morfin vermeyi reddeden bir doktora yöneltmişti.