Dünyaca ünlü şef Nadiya Hussain'in pratik ve basit tariflerin olduğu el kitabı: Şimdi Yemek Zamanı Şimdi Yemek Zamanı’nda, Ramazan ayında iftar ve sahur menüleri için çok faydalı olabilecek, aile sofralarında kolayca ve hızla uygulanabilecek 100 farklı pratik tarif yer alıyor.

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Time to Eat’in sunucusu ve The Great British Baking Show'un kazananı şef Nadiya Hussain’in Düşbaz Kitaplar’dan çıkan kitabı Şimdi Yemek Zamanı, özellikle Ramazan ayında çok işe yarayacak tarif ve öneriler sunuyor.

Kısa zamanda ve tek seferde çeşit çeşit yemek çıkarmanın, derin dondurucuyu verimli kullanmanın yollarını gösteren pratik tariflerin yer aldığı Şimdi Yemek Zamanı, aynı zamanda sıfır atığı mümkün kılacak çözümler de gösteriyor.

Herkese zamandan tasarruf eden bir aşçıya dönüşme fırsatı sunan Şimdi Yemek Zamanı’nda, Hussain’in önerileriyle değiştirilerek Türkiye’ye uygun hale getirilen malzemeler ise tariflerin uygulanmasında büyük kolaylık sağlıyor.

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Şimdi Yemek Zamanı

Çok sevilen programı Time to Eat’in sunucusu ve The Great British Baking Show”un kazananı Nadiya Hussain’in Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı Şimdi Yemek Zamanı: Hızlı Hayatlara Pratik ve Lezzetli Tarifler, Ayrıntı Yayınları’nın renkli markası Düşbaz Kitaplar etiketiyle okurlarla buluşuyor.

Hızlı ve basit tarifler

Gün boyu ev ahalisine yemek hazırlamanın, hele bir de tam zamanlı bir işle meşgulseniz mutfakta vakit geçirmenin nasıl yorucu bir iş olduğunu pekâlâ bilen ünlü şef Nadiya Hussain, ailenin her ferdinin severek tüketeceği hızlı ve basit tariflerle hafta içi akşam yemeklerine ve yoğun günler için yemek sofralarına çözümler üretiyor.

Çözümler üreten el kitabı

Hussain’in basit ve lezzetli tarifleri sadece çabuk ve kolay yemekler yapmanın yollarını değil, aynı anda birden fazla yemek yaparken sıfır atığı mümkün kılacak çözümleri de öğretiyor.

Kitap hakkında görüşler

“Bu tarifler işe yarıyor… Hussain en iyi şeflerden.”

The Times

“Müthiş hızlı, stressiz tarifler.”

Daily Express

“Yemek sanatının yeni kraliçesini birlikte selamlıyoruz.”

Sun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com