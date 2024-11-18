Dünyada büyük ses getiren Sen Varsan Bereket Var kitabı artık Türkçede

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Yoga Eğitmeni, yaşam koçu ve yazar Esra Banguoğlu Oğut’un 2021 yılında Amerika’da yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşarak ses getiren Money Does Grow On Trees isimli kitabı, Sen Varsan Bereket Var ismiyle Türkçeye kazandırıldı.

Bereketin şifrelerini keşfetmememizi sağlayan kitap, sade diliyle de dikkat çekiyor.

Esra Banguoğlu Oğut, öğrencilik yıllarında, ağır depresyon ve genel olarak hayatını amaçsız görme eğilimindeyken, hocası Gurmukh Kaur Khalsa sayesinde Kundalini Yoga ile tanıştı. Çok kısa sürede tüm sorunlarının üstesinden gelen Esra, Kundalini Yoga’ya âşık oldu ve Kundalini Yoga Hocalık Sertifikasını aldı.

2002 yılında Kundalini Yoga’yı ilk defa Türkiye’ye getiren Esra, birçok sertifikalı Kundalini Yoga hocası yetişmesini ve Kundalini Yoga’nın Türkiye’nin önde gelen yoga merkezlerinde öğretilmeye başlamasını sağladı.

2007 yılında ise eşi Aykut Oğut ile beraber, Darel Rutherford’dan aldıkları yaşam koçluğu eğitiminin ardından, dönüşen hayatları sayesinde yine Türkiye’de bu akımı bir ikili olarak başlattılar.

KİTAP HAKKINDA YORUMLAR

"Bu kitaba âşık oldum; Esra Banguoğlu Oğut kadim bilgeliğe ulaşmış bir mistik, ama bir o kadar da kalbi genç. Sanki hem bu dünyada, hem de başka ışıklı bir boyutta yaşıyor. Bu kitapta, okuyucuya üstünlük taslamadan, onun yanı başında, “Sen de yapabilirsin”, “Hadi çık yolculuğa çağrısı yapıyor."

Gurmukh Kaur Khalsa, yazar, Kundalini Yoga eğitmeni, işletme sahibi ve hamile yogası öncüsü

"ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM"

"Sevgili Esra, bereket konusunun en özüne inen, parayı nasıl var edeceğimizi öğreten ve bunun getirebileceği özgürlüğü hatırlatan kitapların kitabını yazmış. Bu kitap, hem engin bir derinlik hem bereket konusunda müthiş bir ustalık hem de herkesin anlayabileceği sade bir dil sergiliyor. Sen Varsan Bereket Var’ı şiddetle tavsiye ediyorum."

Mike Dooley, New York Times’ın çok satanlar listesindeki Sonsuz Olasılıklar kitabının yazarı