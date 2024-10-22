Dünyanın en büyük yayınevinden edebiyat için yapay zekaya önlem

Haber Merkezi

Dünyada gelişen bilgi ve teknoloji hayatın her alanına nüfuz etmeye devam ediyor. Yapay zeka da bu etkilerin başında sayabilir.

İnsan yaşamının her alanına girmeye çalışan yapay zekanın geleceği konusunda ise uzmanlar farklı görüşlerde.

Öte yandan yapay zekaya karşı bir önlem daha alındı. Dünyanın sayılı yayınevlerinden olan Penguin, sürpriz bir karara imza attı.

HER ŞEY EDEBİYAT İÇİN

Penguin Random House Yayıncılık, kitaplarının ön kısmındaki telif hakkı sayfasını, eserlerinin yapay zekâ eğitimi için kullanılmasını engellemek amacıyla değiştirdi. Yeni metinde, "Bu kitabın hiçbir bölümü, yapay zekâ teknolojilerini veya sistemlerini eğitmek amacıyla kullanılamaz veya çoğaltılamaz." ifadeleri yer alıyor.

BAZI MESLEKLER TEHLİKE ALTINDA

Gelişen teknoloji, değişen iş dünyası ve yapay zekanın çalışma alanının genişlemesiyle, bazı meslekler bu yeniliklerle çalışma alanlarını genişleterek daha iyi imkanlara sahip olabiliyor.

Bazı meslekler ise, yapay zekanın kullanılmaya başlaması ve sektörün dijitalleşmesiyle mesleklerini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Yapay zekanın entegre edildiği bazı meslek gruplarının 2030'dan sonra tamamen yok olması bekleniyor.