Edebiyat dünyasından birçok isim Ahmet Kabaklı'yı anlattı

AA

Hatıralar Işığında Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı başlıklı programa katılan şair ve yazarlar, Kabaklı ile yaşadıkları hatıraları katılımcılarla paylaştı.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, programın açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'da öğretmenlik yaptığı dönem, Ahmet Kabaklı'nın kendisine nasıl destek olduğunu anlattı.

Ahmet Kabaklı'nın öğrencilerinden Boğaziçi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gazi Altun, Kabaklı'nın hem bir hoca hem de bir abi gibi şefkatle her zaman kendilerine yol gösterdiğini belirterek, 1990'lı yıllarda uzun süre Türk Edebiyatı Vakfında beraber çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE'YE YÖN VEREN METİN VURGUSU

Altun, Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılı vesilesiyle yakın zamanda okurla buluşan Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Armağanı isimli kitabın çok titizlikle hazırlandığını ve dikkatle okunması gerektiğini ifade ederek, "Hocamız birleştirici rolünü Türkiye çapında yaptı. Günde bir milyona yakın satan bir gazetenin köşe yazarıydı. Dolayısıyla 'Hoca bugün ne yazmış?' diye Anadolu'nun ücra köşelerinde bile gazeteye bakılıyordu. Hocanın gazetede çıkan her makalesi, Türkiye'ye yön veren bir metin niteliğindeydi" dedi.

"BİZİM ROL MODELLERİMİZDİ"

Yazar ve şair Ekrem Kaftan da İstanbul'a ilk geldiğinde Türk Edebiyatı Vakfına gittiğini dile getirdi. Ahmet Kabaklı ile vakıfta tanıştığını kaydeden Kaftan, vakfın kendisi için bir üniversite olduğunu ifade etti.

Kaftan, "Kabaklı'yla çok değerli sohbetlerimiz oldu. Allah bizi sonra Türkiye gazetesinde buluşturdu. Onun çok büyük iltifatlarına nail oldum. Onun kitaplarını okuduğumda, şahsiyetimin teşekkülünde çok büyük katkısı olduğunu söylemem lazım. Bu insanlar bizim rol modellerimizdi" diye konuştu.

"BENİM VELİMDİ..."

Ahmet Kabaklı ile aynı apartmanda uzun yıllar komşu olan Prof. Dr. Ahmet Maranki, "Edep noktasında Ahmet Kabaklı hoca benim velimdi. Onun yanında yetiştim. Bende müspet olan küçücük bir emaresi varsa, 'Onu da hocamdan aldım.' diyor, adını geçiriyorum. Yeni nesiller de Ahmet Kabaklı kim, öğrenmiş oluyor" dedi.