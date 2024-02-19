Edebiyat gezegeninin dahi münzevisi Robert Musil'den üç kadın hikayesi Köylü Grigia, aristokrat Portekizli ve tezgâhtar Tonka... Üç Kadın, Avusturyalı yazar Robert Musil'in hayatının eseri kabul edilen Niteliksiz Adam'dan önceki son aşama. Okunası ve pek çok övgüye mazhar olan bir roman. Okuyun...

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Bir insana güvenmediğinde sadakatin en açık işaretleri bile sadakatsizliğin işaretlerine dönüşür, güvendiğinde ise sadakatsizliğin elle tutulur kanıtları bile yanlış anlaşılan, büyüklerinin haksız yere cezalandırdığı bir çocuk gibi ağlayan sadakate dönüşür.

Avusturyalı yazar Robert Musil, 1911'de yayınlanan Birleşmeler'den sonra yine kadın karakterlere odaklandığı Üç Kadın'da farklı toplumsal sınıflardan gelen üç kadının hikâyesini anlatıyor.

Öykülere ismini veren ve hayatlarındaki erkeklerin bakışından gördüğümüz bu kadınlar, ilk bakışta öykülerin odak noktası değilmiş gibi görünseler de üç erkeğin kaderine hükmeden, olayları belirleyen onlar...

Köylü Grigia, aristokrat Portekizli ve tezgâhtar Tonka. Üç Kadın edebiyat gezegeninin dâhi münzevisi Musil'in hayatının eseri kabul edilen Niteliksiz Adam'dan önceki son aşama.

Çek yazar Milan Kundera, roman hakkında şöyle diyor:

"Benim için çok değerli"

"Hiçbir romancı benim için Robert Musil kadar değerli değildir."

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Robert Musıl hakkında...

Yazar, 1880'de Avusturya'da doğdu. Askerî lisede eğitim aldıktan sonra makine mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yalnızca bir yıl süren araştırma görevliliğinin ardından aile geleneğinin dışına çıkarak Berlin'de felsefe ve psikoloji okudu. Bu dönüm noktasında ilk yapıtı olan Genç Törless'in Buhranları romanını yazdı.

Eserinin ilgi görmesiyle birlikte Musil, kendini bütünüyle edebiyata adadı. Fakat dönemin birçok büyük sanatçısı gibi yalnızlık ve yoksulluk içinde yaşadı.

Eserleri Naziler tarafından yasaklanınca eşiyle birlikte Cenevre'ye göç etti. 20. yüzyıl Avrupa'sına dair sosyopolitik gözlemleri drama, öykü ve romanlarının temelini oluşturdu. Hayatı boyunca üzerinde çalıştığı ve tamamlayamadığı eseri Niteliksiz Adam, modern roman türünün en önemli başyapıtlarındandır.

Musil öldü

1908'de fragman olarak yayınlanan "Sakin Veronika'nın Baştan Çıkışı", daha sonra Aşkın Tamamlanışı öyküsü de eklenerek Birleşmeler adlı derlemede son halini aldı. Musil, 1942'de öldü.

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