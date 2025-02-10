Edebiyat ve yazar müzeleriyle dönemin ruhuna nostaljik gezinti

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Türk edebiyatının usta yazarlarının adlarına ithafen açılan ev ve müzeler, her gün pek çok ziyaretçinin uğrak yeri oluyor. Eğer siz de ziyaret etmek isterseniz sizler için bu evleri ve müzeleri hazırladık...

AŞİYAN MÜZESİ

Aşina olanların adından da anlayacağı gibi Tevfik Fikret‘in evi burası. Şairin 1906-1915 yıllarını geçirdiği Aşiyan, 1945’te Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak açıldıysa da daha önce Eyüp mezarlığında yatan Tevfik Fikret’in mezarı 1961’de buraya nakledilince Aşiyan Müzesi adını almış. Farsça Yuva anlamındaki Aşiyan’ın proje çizimleri Tevfik Fikret‘e ait.

AHMET HAMDİ TANPINAR MÜZESİ - KÜTÜPHANESİ

2011’de açılan müzede belirli zamanlarda sanat etkinlikleri, buluşmaları, sohbetleri de oluyor. Gülhane Parkı’nın Sultanahmet yönündeki girişinde, surları geçince hemen solda yer alan müzede yalnızca Tanpınar’a değil Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nedim, Orhan Pamuk ve Nazım Hikmet gibi edebiyatçılara dair bölümler, salonlar ve buralarda özel eşyalar da yer alıyor.

SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ

Sait Faik Abasıyanık, kitaplarının telif hakkını ve mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştı. İşte, Sait Faik Müzesi de onun Burgazada’da yaşayıp birçok hikâyesini de yazdığı köşkünü müze olarak korumaya ve ziyaretçilere açmaya devam ediyor.

ORHAN KEMAL MÜZESİ

Cihangir’de yer alan ve yazarın oğlu Işık Öğütçü tarafından 2000 yılında açılan Orhan Kemal Müzesi yalnızca yazarın eşyalarını, ilk kitap baskılarını, çalışmalarını değil aynı zamanda Ara Güler tarafından çekilmiş 70 kadar fotoğrafı, üç katlı binası içerisinde bir kitaplık ve İkbal Kahvesi adlı kafeyi de barındıran, hareketli bir edebiyat mekanı.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR MÜZE EVİ

Sait Faik’in Burgazada’daki evi gibi, Hüseyin Rahmi Gürpınar‘ın da Heybeliada’da 1912-1944 yıllarında kullandığı evi de müzeye dönüştürüldü.

Müzede yazarın özel eşyaları, el yazılı notları yer alıyor. Heybeliada’nın tepelerinde yer alan ve son derece muazzam bir yeri ve içeriği olan evin ziyaretçi sayısı oldukça az.

MASUMİYET MÜZESİ

Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından yola çıkılarak yine yazarın öncülüğünde hazırlanan Masumiyet Müzesi, roman kahramanlarının giydiği, kullandığı, romanda anlatılan objeleri içeriyor. 2012’de açılışı yapılan müze, romandan yola çıkmışsa da öte yandan “yirminci yüzyılın ikinci yarısında İstanbul hayatı”nı anlatıyor.