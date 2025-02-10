Edebiyatta yeni bir tartışma: Özet okumak, kitap okumak mıdır sorusu

Haber Merkezi

Türkiye ve dünyada hızla gelişen sosyal medya her kesimden kullanıcının olmasıyla büyüyerek devam ediyor. Günümüzde okurlar kitaba daha az zaman ayırdığı bir gerçek. Bunun için kitapları dijital platformlarda okuyan okurlar; böylece kitaba para vermekten de kurtuluyorlar. Bu da ay bir tartışma konusu ama bizim meselemiz başka....

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bilgiye erişim kolaylaşırken ‘kolaycılık’ da hayatımızın her alanına sirayet ediyor. Bu durum, edebiyat dünyasını da etkisi altına almış gibi görünüyor. Artık, kitapların özetlerini sunan uygulamalar ve platformlar aracılığıyla okuduk sayılmamız mümkün.

Peki, bir kitabın özünü gerçekten kavrayabilmek, satır aralarında gizlenen anlamları keşfedebilmek ve kendimize yeni dünyalar açabilmek için bu uygulamalar yeterli mi?

BİR KİTABI OKUKMANIN OKURA FAYDASI

Bir kitabı okumanın okura tek faydası yazarın orada özetle ne anlattığını anlamak olmadığı ve okuma deneyimi bundan çok daha fazla bir anlam ifade ettiği için söz konusu uygulamaların bir kutuya tik atmak dışında bir işe yarayacağını sanmıyorum.

Edebi metinler okura daha ilk sayfadan müthiş bir yolculuk fırsatı sunar, sayfa sayfa gittiğiniz bir mesafedir bu. Bazen anlatılanın çok ötesinde bir şey gizlidir orada.

O sır bir tek o kitapla yola çıkana bahşedilir. Özetini okumak bunun yakınından bile geçmez. Edebiyat okurluğu ne yazık ki skor kültüründen nasibini alıyor.

ÖZET OKUMAK, KİTAP OKUMAK DEĞİLDİR

Kitabın özetini okumak, kitap okumak sayılmamalı. Çünkü özellikle edebiyat eseri söz konusu olduğunda, konusu değildir mesele.

O konunun nasıl anlatıldığıdır, anlatılanların selinde kaybolabilmek yetisidir, kendini romandaki karakterin ya da karakterlerin yerine koyabilmek, kendinden çok farklı, bambaşka birini anlayabilmektir. Kitapla hava atmak da tam çağımıza göre bir hastalık olsa gerek.