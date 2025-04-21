Edita Morris'in Hiroşima’nın Çiçekleri ve Tohumları, Vietnam'a Sevgiler adlı çarpıcı romanları

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6 Ağustos 1945 günü Hiroşima ve dünyanın geri kalanı için bir dönüm noktasıydı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombası, savaşın seyrini değiştirmekle kalmayıp etkisi yıllarca sürecek korkunç bir yıkım yarattı. Hiroşima’da patlayan bomba, on binlerce insanın hayatına mal oldu.

Sadece bir kenti tüm canlılarıyla birlikte yeryüzünden silmekle kalmadı. Radyasyondan etkilenen binlerce insan yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Dahası, gelecek nesiller de bu felaketten payını aldı.

Ülkü Tamer’in Türkçeye kazandırdığı Hiroşima’nın Çiçekleri ve Tohumları savaşın ve atom bombasının dehşetine dair unutulmayacak bir anlatım sunuyor.

Edita Morrris’in oğlu Japanolog Ivan Morris'in ABD Deniz Kuvvetleri'nde bulunurken Hiroşima’ya atom bombası atıldıktan sonra tercüman olarak görev aldığı esnadaki izlenimlerinden yararlanarak kaleme aldığı Hiroşima’nın Çiçekleri ve Tohumları atom bombasının ardından şehrin ve sivil halkın yaşadığı travmaların izlerini sürerken insanlık tarihinin en karanlık anlarından birini gözler önüne seriyor.

Sayfa: 192

Edita Morris’in son derece duyarlı bir dille kaleme aldığı ve 39 dile çevrilen Hiroşima’nın Çiçekleri atom bombasının atılışından on dört yıl sonra Hiroşima'ya gelen bir Amerikalı ile bombadan kurtulan bir Japon kadınının dostlukları çerçevesinde, atom felaketini yaşamış olanların acılarını ve Japon insanının hayata bakış açısını anlatıyor.

1963'te Albert Schweitzer Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Hiroşima'nın Tohumları ise büyük bir aşkla bağlandığı Hiroo'yla evlenen Ohatsu'nun öyküsünü anlatırken atom bombasını yaşayanlar için âşık olmanın, evlenmenin, çocuk doğurmanın ne kadar büyük bir korku olduğuna tanıklık ediyor.

Yazarın Hiroşima’daki dostlarına ve artık orada olmayanlara adadığı eseri atom bombasının şehirde, coğrafyada ve insan ruhunda yol açtığı tahribatı, yeniden doğuş, iyileşme ve yaşamın inşa ediliş umutlarını bir arada yansıtıyor.

Edita Morris

Yazar kitabını şöyle anlatıyor;

"BÜTÜN AYRINTILARIYLA HATIRLADIĞIM MANZARA"

“Bütün ayrıntılarıyla hatırladığım bir manzarayı, alevler içindeki Hiroşima’yı

görmesini istiyorum. Matsui Teyze, annem, annemin sırtındaki Ohatsu, üç yaşındaki Ohatsu nasıl koşmuştuk sokaklarda, anlatıyorum. Patlayıştan ötürü bütün elbiselerimiz paramparça olmuştu –neredeyse çırılçıplaktık. Ateşten toplar uçuyordu havada –dokunduğu her şeyi, ağaçları, evleri, kaçışan insanları kavuran alev gülleler. Öyle sıcaktı ki sokaklar, asfalt

kaynıyordu; pençelerini yerden kesemedikleri için diri diri yanan köpekler vardı çevremizde. Ah, nasıl da inliyorlardı korkuyla –zavallı köpekler! Galiba annem de inlemiş, bağırmıştı suya atlamadan önce...”

YAŞAMIN İNŞA EDİLİŞİ VE AYRINTILI HAFIZA

İsveç asıllı ABD’li yazar Edita Morris, Hiroşima’nın Çiçekleri ve Tohumları’nda atom bombasının ardından şehrin ve sivil halkın yaşadığı travmaların izlerini sürerken insanlık tarihinin en karanlık anlarından birini aydınlatmaya çalışıyor. Bombanın şehirde, coğrafyada ve insan ruhunda yol açtığı tahribatı; konuşmaktan kaçınılan bu zor konuları özenle seçtiği kelimelerle ele alıyor.

Morris, facianın üzerinden 14 yıl geçtikten sonra Hiroşima’ya gelip Yuka ile kız kardeşi Ohatsu’nun misafiri olan bir Amerikalının gözünden, geride kalanların acı dolu yaşamlarını aksettiriyor ve can kayıplarını yalnızca birer sayı olmaktan çıkarıp gerçek hikâyelere dönüştürüyor. Morris’in incitmeyen dili ve hüzünlü sesi, yeniden doğuş, iyileşme ve yaşamın inşa edilişi temalarına dair ayrıntılı bir hafıza oluşturuyor

İKİNCİ ROMAN: VİETNAM'A SEVGİLER

Sayfa: 104

Edita Morris’in birçok dile çevrilen ve tüm dünyada yankı uyandıran eseri Vietnam’a Sevgiler, Nagasaki’ye atılan atom bombasıyla yanan genç bir adamın, Vietnam Savaşı’nda napalm bombasıyla yanan genç bir kıza yazdığı mektuplarla başlıyor.

ABD barbarlığının birer ölüm laboratuvarına dönüştürdüğü insanlar, teselliyi bazen kiraz ağacında, bazen ay ışığında buluyor. Başka bir deyişle ölümden kurtulan kavrulmuş tenler, hayatta kalmanın yollarını arıyor.