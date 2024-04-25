Epik tiyatro ustası olan Bertolt Brecht'in ödüllü eseri: Gecede Trampet Sesleri Alman şair, tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht'in kaleme aldığı oyun türündeki eseri Gecede Trampet Sesleri döneminin güncel tarihini ele alan unutulmaz bir başyapıttır.

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1922 yılında Alman şair, tiyatro oyunu, öykü, hikaye yazarı ve yayıncı Heinrich von Kleist adına düzenlenen Kleist Ödülü'ne layık görülen Gecede Trampet Sesleri, Alman edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak günümüzde de ilgiyle okunuyor.

Epik tiyatronun öncülerinden olarak yirminci yüzyıl Alman edebiyatına damga vuran ve uluslararası saygınlığa sahip olan Bertolt Brecht'in Gecede Trampet Sesleri adlı eseri, günümüzde hala güncelliğini koruyor.

Kitap ne anlatıyor

Bertolt Brecht’in 1919’da kaleme aldığı, ilk defa 1922’de sahnelenen Gecede Trampet Sesleri, 1919 Berlin Spartaküs Ayaklanması’nın gölgesinde yaşanan olayları konu alır.

Anna Balicke’nin nişanlısı Andreas Kragler, I. Dünya Savaşı’nda topçu eri olarak görev yapmıştır ama dört yıldır kayıptır. Uzun tereddütlerden sonra Anna, ailesinin isteği üzerine savaş vurguncusu Friedrich Murk ile nişanlanmayı kabul eder.

Nişan günü Andreas aniden ortaya çıkar ve Afrika’da savaş esiri olarak tutulduğunu iddia eder. Anna’nın ailesi ve Friedrich, Andreas’a çulsuz bir baş belası muamelesi yapar; Friedrich’ten hamile olan Anna da Andreas’tan çekip gitmesini ister.

Andreas kısa süreliğine isyancılara katılır ancak olaylar bu kadarla da kalmaz. Beklenmedik pek çok gelişmeden geriye Andreas’ın şu etkili sorusu kalır: “Fikirleriniz göklere çıkacak diye etim kaldırım taşında çürüyüp gitsin mi?”

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Yazara dair...

10 Şubat 1898 doğumlu Brecht, 20. yüzyıl Alman edebiyatının en büyük şair, yazar, tiyatrocu ve kuramcılarının en önemlisidir. Düzen çarklarındaki çürük yanları ince bir alayla sergileyen Brecht, çağımız tiyatro sanatına büyük yenilikler getirmiş bir kuramcı olduğu kadar, güçlü bir yazar ve şairdir de.

En başarılı tiyatro yazarlarından biri

Naziler döneminde ülkesinden kaçmış, Avusturya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Sovyetler Birliği, ABD ve İsviçre'de çalışmalarını sürdürmüş ve 1948'de yurduna geri dönmüştür. Karısı büyük oyuncu Helene Weigel ile birlikte kurdukları, Berliner Ensemble topluluğu dünya ölçüsünde ün kazanmış ve dünyanın en başarılı tiyatro topluluklarından biri sayılmıştır.

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