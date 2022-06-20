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    Ernest Hemingway'ın kaleminden kendisinin son saatleri

    Amerikalı yazar Nobel Ödüllü Ernest Hemingway, son saatlerini yazdığı mektupla duygularını dile getirmesi, onu bir kez daha farklı bir yere koyuyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:05
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    Ernest Hemingway'ın kaleminden kendisinin son saatleri

    Ernest Hemingway, Amerikan ve dünya edebiyatının ön önemli yazarları arasında yerini almıştır. Av merakıyla bilinen Ernest Hemingway, intihar mı etti, yoksa başka bir şekilde mi öldü sorusu ise henüz cevaplamaya muhtaç.

    Yıllarca İspanya iç Savaşı'nda muhabirlik yapan, daha sonra yazdığı romanlarla büyük ses getiren Ernest Hemingway, Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

    Yazdığı son mektup

    Ernest Hemingway'ın dostu, yakın arkadaşı olan Gianfranco Ivancich’e yazdığı 22 Şubat 1953 tarihli mektubunda emektar kedisi Uncle Willie’nin son saatlerini anlatıyor...

    Ernest Hemingway ın kaleminden kendisinin son saatleri #1

    İşte o mektup...

    Tam sana yazmayı bitirmiş mektubu zarfa yerleştiriyordum ki, Mary aşağı indi ve "Willie’nin başına korkunç bir şey gelmiş" dedi.

    "Kırık ayağıyla mırıldayan birini hiç görmedim"

    "Hemen dışarı çıktım ve yerde Willie’yi gördüm: Her iki sağ ayağı birden kırılmıştı; birisi kalçasından, diğer diz altından. Üzerinden bir araba geçmiş olmalıydı ya da birisi sopayla vurmuştu. Eve kadar tüm yolu diğer yandaki sağlam ayaklarıyla gelmişti. Kemikler çok yerden kırılmış, yaranın içine dağılmıştı ve bazı parçalar dışarı fırlamıştı. Yine de mırıldıyor ve onu iyileştirebileceğimden emin görünüyordu. René’den onun için bir şişe süt getirmesini istedim, René onu kucağına aldı ve okşamaya başladı. Ve biraz sonra Willie sütünü içerken ben onu başından vurdum. Çok acı çektiğini sanmıyorum, sinirleri ezilmişti, bu yüzden bacakları gerçekten acımaya başlamamıştı henüz. Monstruo benim yerime ateş etmek istedi ama bu sorumluluğu kimsenin üstüne yıkamazdım, Willie’nin bir gün kendisini bir başkasının vurduğunu bilme ihtimaline müsaade edemezdim. Seni gerçekten özledim. Uncle Willie’yi özledim. Daha önce de birilerini vurduğum olmuştu ama tanıdığım ve 11 yıldır sevdiğim birisini değil. Hele iki kırık ayağıyla mırıldayan birini hiç değil."


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