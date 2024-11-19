Eski İstanbul'un kabadayılarını ve yeraltı dünyasını anlatan kitap: Esrarengiz İstanbul

Haber Merkezi

Yirminci yüzyıl Türk basınının önde gelen isimlerinden Münir Süleyman Çapanoğlu’nun sağlığında kitap olarak yayımlanma şansı bulamadığı çalışması Esrarengiz İstanbul kitabı; yeraltı dünyasını, kabadayıları, külhanbeylerini, karanlık sokakları, batakhaneleri, meyhaneleri ve gazinoları anlatıyor.

Şaban Bıyıklı & Mehmet Berk Yaltırık’ın yayına hazırladığı bu çalışma, Sultan II. Abdülhamid döneminden (1876-1909) başlayarak Meşrutiyet’e ve 1920’lere uzanan İstanbul’un binbir âlemini okuyucuya sunuyor.

VBKY’nin edebiyat kitaplığı, Türk basınının önemli kalemlerinden Münir Süleyman Çapanoğlu’nun yazdığı Esrarengiz İstanbul isimli kitabıyla genişlemeye devam ediyor.

İstanbul’un gizli kalmış tarafını ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

KİTAP HAKKINDA...

İsim isim, semt semt kabadayılar neredeydi ve vukuatları nelerdi? Hangi silahları, nasıl kullanırlardı? Argoları, jargonları, raconları neydi? Kabadayıların siyasetle ilişkisi, mafya döneminden çok önce nasıl başlamıştı? Sadece kabadayılar mı? Hayatlarında eğlencelerin mühim bir yer tuttuğu hovardalar, çapkınlar nasıl âlem yaparlar, nerelerde eğlenirlerdi?

"Meyhanelerin müdavimi şairler ve edipler kimlerdi?” sorularının yanıtlarını meraklısına sunuyor. Kısacası bu kitapta sizleri, 100-120 yıl evvelki İstanbul’un karanlık ve esrarengiz binbir âlemi ve çehresi bekliyor…

Bambaşka bir İstanbul’a ve onun bilinmeyen tarafına dair pek çok şeyle tanışmaya hazır mısınız?

Kitaptan tadımlık bölüm sunuyoruz;

KANLI BIÇAKLI DÜŞMANLAR...