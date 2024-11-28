Etkili iletişim için yol gösterici bir eser: Bilinçli ve Şiddetsiz İletişim

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Dile gelmenin, gerçeği söylemenin ve derinlemesine dinlemenin ipuçlarını veren eser, şiddetsiz iletişim ve beden farkındalığı konusundaki uzmanlığıyla, okuyucularına nasıl daha etkili bir şekilde konuşabileceklerini ve dinleyebileceklerini öğretiyor.

Şiddetsiz İletişim eğitmeni ve beden farkındalığı ile travma çözümlemesi uzmanı Oren Jay Sofer, düşündüklerimizi etkili bir şekilde ifade etmemize, sözcüklerin gücünü doğru kullanmamıza, derinlemesine dinlemeyi öğrenmemize ve etkili iletişimi hayatımıza entegre etmemize yardımcı olacak çok yönlü ve uygulanabilir bir rehber sunuyor. Bilinçli ve Şiddetsiz İletişim kitabı, sohbet esnasında kendinize güvenmek, etkileşimde gerçekten önemli olana odaklanmak, başkalarının sözlerinin arkasındaki esas endişeleri dinlemek, zor konuşmalar sırasında ve öncesinde yaşanan kaygıyı azaltmak ve günlük etkileşimlerden beslenmenin yollarını bulmak konusunda okuyucularına yol gösteriyor.

YAZAR HAKKINDA

Oren Jay Sofer, hem Budist hem de seküler bağlamlarda meditasyon ve Şiddetsiz İletişim eğitmeni olarak tanınıyor. Lisede tefekkür pratiğine ilgi duymaya başladıktan sonra, Columbia Üniversitesi’nden karşılaştırmalı ilahiyat diploması alan Sofer, ardından Ajahn Chah Thai Ormanı geleneğinde bir anagarika olarak iki buçuk yıl yaşadı.

Oren’in öğretisi, klasik Budist eğitimini erişilebilir seküler farkındalık diliyle birleştiriyor. Spirit Rock Öğretmenler Konseyi’nin bir üyesi, sertifikalı Şiddetsiz İletişim eğitmeni ve travmai yileştirme amaçlı somatik deneyim uygulayıcısıdır.

Ayrıca, Mindful Schools’ta kıdemli program geliştirme sorumlusuyken, Next Step Dharma’nın (nextstepdharma.org) kurucusu ve Mindful Healthcare’in (mindfulhealthcare.net) kurucu ortağı olarak da önemli katkılarda bulundu.