Feliz Kohen'ın Şamanın Kadın Çemberi kitabıyla ruhsal dönüşüm için adım atın

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Şamanik rehber, yazar ve kılavuz Felis Kohen, okuyucularını hem kitapları hem de dijital platformlarla buluşturmaya devam ediyor. Kohen, 2015 yılında yayınladığı ve beşinci baskıya ulaşan ilk kitabı Şamanın Yaşam Çemberi’nin ardından, geçtiğimiz yıl Destek Yayınevi etiketiyle çıkardığı ikinci kitabı Şamanın Kadın Çemberi ile büyük bir başarı yakaladı.

Kadınların Gücü Bir Arada:

Şamanın Kadın Çemberi Kitabına Büyük İlgi..

Şamanın Kadın Çemberi kitabı, kadınların içsel yolculuklarına ışık tutarken, okuyucular arasında interaktif bir bağ kurmayı da başarıyor. Kitap etrafında oluşturulan WhatsApp grubu ise yoğun bir katılım ve ilgi görüyor.

Bu grup, katılımcıların hem Felis Kohen’den birebir rehberlik almasını sağlıyor hem de kadınlar arasında güçlü bir dayanışma ağı oluşturuyor. Kadınların birbirini desteklediği bu platform, kadın gücünün şifasını ve birlikte olmanın enerjisini yansıtıyor. ‘Şamanın Kadın Çemberi’ kitabına sahip olan herkes, bu gruba dahil olma fırsatına sahip.

ŞAMANİK ÇALIŞMALAR

Felis Kohen’in yeni yılda hayata geçirdiği bir diğer heyecan verici proje ise Urban Shamans Academy uygulaması. Bu dijital platform sayesinde Kohen’in yeni ay ritüelleri, meditasyonlar, şamanik çalışmalar ve Kabalah rehberlikleri artık herkesin erişimine açık.

Urban Shamans Academy uygulaması, hem iOS hem de Android platformlarındaki uygulama mağazalarından indirilebilir. Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde Kohen’in rehberliğinde kendi kişisel gelişim yolculuklarını destekleyebilir ve şamanik pratiklere aktif bir şekilde katılabilir.

RUHSAL DÖNÜŞÜM İÇİN ADIM ATIN

Felis Kohen, kadınların içsel güçlerini keşfetmesi ve şamanik bilgeliği hayatlarına dahil etmeleri için hem kitaplarıyla hem de dijital projeleriyle rehberlik etmeye devam ediyor. ‘Şamanın Kadın Çemberi’ kitabı ve ‘Urban Shamans Academy’ uygulamasıyla 2025’e ruhsal bir dönüşümle adım atmaya hazır olun!