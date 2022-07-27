Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital kitabının yazarı, ödüllü Fransız ekonomist ve akademisyen Thomas Piketty’nin Eşitsizlikler Ekonomisi adlı kitabı, ekonomiyi bütün boyutlarıyla inceliyor.

Piketty’nin ekonomik eşitsizliklerin nedenlerineilişkin kapsamlı bir inceleme sunduğu önemli çalışması, kısa, öz ancak detaylıyapısıyla ekonominin esas prensiplerini anlamak ve işgücü piyasasındaki dengeleri kavramak isteyen tüm okurlar için temel bir kaynak niteliği taşıyor.

Avrupa Ekonomi Birliği Yrjö Jahnsson ve Financial Times McKinsey iş dünyası kitabı düllü ekonomist Thomas Piketty, Eşitsizlikler Ekonomisi’nde, siyasal çatışmanın tamortasında yer alan eşitsizlik ve yeniden dağıtım sorununa derinlemesine bir bakış sunuyor.

Sayfa: 176

Eşitsizliğin temeli

Eşitsizliğin temelinde sermayenin belirli birkaç elde toplanması mı yatıyor? Vergilendirmeve sermayenin yeniden dağıtımı eşitsizliğin önüne geçebilir mi? Eşitsizlik, sermayeninaile düzeyinde nesilden nesle aktarılmasından mı kaynaklanıyor? Devletin eğitimalanında yatırım yapması fırsat eşitsizliğini sona erdirebilir mi?

Yüksek ücretlerden alınan vergiler

Yüksek ücretlerden alınan vergiler göz ardı edilebilir seviyede mi?Bu ve bunlar gibi sorulara, en yenilerinin de dahil olduğu ekonomi kuramlarıyla yanıtarayan Thomas Piketty, Eşitsizlikler Ekonomisi’nde genelgeçer pek çok fikir veanlayışı yeniden değerlendirirken temel sorunlar üzerine yapılan tartışmalara katkıdabulunuyor.

Zamana değişen ekonomi

Ekonomik eşitsizliğin zaman içindeki değişimini anlamak için temel alınacaktarihsel bilgileri ve kuramsal altyapıyı bir araya getiren Eşitsizlikler Ekonomisi, ekonomiaraştırmaları alanına bir giriş kapısı sunuyor.