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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisede okuyan Iraklı öğrenci Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.

5 ay sonra okula geldi, müdürü odasında vurdu

5 ay sonra okula gelen Y.K., bu sabah saat 10.00 sıralarında, İbrahim Oktugan'ın(74) odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Müdür ağır yaralı, saldırgan genç yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.

Y.K. ise kısa sürede yakalandı.

Okul müdürünün Öğretmenler Günü anısı

Kaldırıldığı hastanede Oktugan'ın hayatını kaybetmesi, başta yakınları olmak üzere mesai arkadaşı öğretmenleri derinden üzdü.



Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin önünde yaptığı konuşma, buruk bir anı olarak kaldı:



Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır; saygı. Saygıda kusur etmeyeceksiniz. Öğretmenlerime hep saygı duydum, öğretmenlerime de hep saygı duyulmasını istedim. Bunun nişanesi olarak da huzurunuzda, bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü tek tek kutluyorum.