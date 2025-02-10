Futbol en büyük tutkusuydu, sakatlanan ve artık oynayamayan bir şairin ölüm yılı: Ahmet Erhan

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Kimlikteki adıyla Erhan Bozkurt, 8 Şubat 1958 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çok sevdiği babası Ahmet İzzet'in ölümü üzerine onun adını kullanmaya başlar. İlk gençlik yıllarını Mersin ve Adana'da geçiren Ahmet Erhan, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Adana Demirspor'da profesyonel oyuncu olarak forma giyen Erhan, geçirdiği sakatlık sebebiyle en büyük tutkusu futbola veda etmek zorunda kalır. Sakatlığın getirdiği uzaklaşma onu yeni bir tutkuya yöneltir. Bu tutku, bugün onu bu çalışmanın öznesi haline getiren şiirdir.

İlk şiirleri 1976 yılında Militan Dergisi'nde yayınlandı. İlk şiir kitabı Alacakaranlıktaki Ülke ile Behçet Necatigil Şiir Ödülü'ne layık görülür. 1980 Kuşağı şairleri arasında önemli bir yere sahip olur.

Henüz 22 yaşındayken bu başarıyı elde etmiş bir şair olarak sürekli ölümden bahsetmesi ilgi çekici bir durumdur. Ahmet Erhan’ın şiirlerini nasıl bir atmosferde yazdığını bilmek, şiirinin zeminini oluşturan ölüm teması için açıklayıcı olacaktır

1980 Kuşağı şairleri, kendilerinden önceki veya sonraki kuşakların şiirlerine eğilmiş, çıkardıkları dergilerde kuşaklararası bir köprü vazifesi görmüş, yeni kuşaktan şairlerin dergilerinde şiir yayımlamaktan, onları desteklemekten çekinmemiştir.

Sadece tek tek şairler bağlamında değil topluluk olarak da 1980 Kuşağı şairleri poetik yaklaşımlarıyla, dönemler arasında bir köprü olarak değerlendirilebilir.

ŞİİRDE YENİ ANLAYIŞLAR

Dönem şiirlerinden beslenip yeni anlayışlar ortaya koyarlar. Dergiler etrafında toplanan genç kuşak, her ne kadar farklı poetikalara sahip olsalar da aynı dergide bir araya gelmeyi başarmışlardır. Bu durumu, siyasi ortamın mümkün kılmamasına rağmen başarmış olmaları, edebiyat ve şiire ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.

Toplumsal alandaki değişimler şiirde içeriği etkiler. Birçok şair, şiir üzerindeki bu etkinin olumlu olduğu görüşündedir. 1980'lerde içedönük bir şiirin ortaya çıkmasında da bu etki söz konusudur. Bu durum dönem şairlerinin bireyselliğe eğilimini artırır.

İDEOLOJİK BAĞNAZLIK

1980 sonrasında Türkiye’nin içine girdiği toplumsal ortam, tersinden bakıldığında, sanat faaliyetleri için bir yumuşama ve insanların birbirini daha iyi anlaması sürecini de beraberinde getirdi.

İdeolojik bağnazlık kırıldı. İnsanlar yüzlerini birbirine çevirdiler. Sanatçı ve şairler için ortak paydalar arttı. Bunun en belirgin örneği de bizzat şiirde yaşandı. 70’lerin sonlarındaki o kaos ortamından geçilerek, böylesi bir ılık zeminde uç bulan genç şairler, şiiri yeniden asıl mecranına soktular.

ADANA DEMİRSPOR'DA FUTBOL OYNADI

Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören Erhan, uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptı. Adana Demirspor'da futbol oynayan Erhan, ağır bir sakatlık geçirince şiir yazmaya başladı.

Erhan'ın şiirleri birçok sanatçının parçalarında da yer aldı. "Bugün de ölmedim anne" şiirini Ahmet Kaya "Dardayım" adlı parçasının sonunda seslendirmişti. Ünlü rockçı Teoman da Erhan'ın "Oğul" şiirini besteledi.

Ünü şair 10 Şubat 2013'te hayatını kaybetti.