Futbolun bilinmeyenleri Menajer-Transferin Gizli Yüzü kitabında

Mustafa Açıkgöz'ün Menajer: Transferin Gizli Yüzü kitabı, raflardaki yerini aldı. Kitapta, futbolda yapılan transferin bilinmeyenleri yer alıyor.

Mustafa Açıkgöz, menajerlik kavramının ne olduğunu ve bilinmeyen yönlerini Menajer: Transferin Gizli Yüzü kitabında anlatıyor.

Menajerlik mesleğini, ortaya çıkmasından itibaren tüm teknik detaylarıyla kaleme alan yazar; lisans hakkından temsil etme süreçlerine, sözleşmelerden transfer dönemlerindeki kritik kararlara kadar yeşil sahanın dışında da devam eden önemli anları gün yüzüne çıkarıyor.

Hamit Altıntop’tan Rüştü Reçber’e, Victor Orta’dan Nihat Kahveci’ye, Türk ve dünya futbolundaki önemli isimlerin de görüşlerinin yer aldığı bu kitap, yaşanmış hikâyeler ve özel röportaj ekleriyle renkleniyor. Menajer, spora ve futbola ilgi duyan herkes için ideal bir başlangıç kitabı.

Sayfa: 240

KİTAP HAKKINDA NE DEDİLER

"Oyuncusunun her anında, iyi gününde de kötü gününde de yanında olan, her ihtiyacını karşılayabilen menajer, futbolun olmazsa olmaz parçalarından biridir."

Nihat Kahveci

"Daha olumlu olup bu karamsarlığı bırakır ve güzel hikâyelerle yola çıkarsak futbol kalitemizi, kültürümüzü artırırız."

Hamit Altıntop

"Menajer olmanın metodolojisinden bahseden pek kitap yok ve bu, gerçekten akıllıca bir fikir. Futbol bilgi, iletişim ve dürüstlükle başarıya ulaşabilir."

Victor Orta - Leeds United Sportif Direktörü

"Futbol tek bir kişinin yönetebileceği durumdan çıkıp ekip işi haline geldi. Menajerlerin de bu ekibin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum."

Rüştü Reçber

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com