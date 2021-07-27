G. E. R. Lloyd'ın Rasyonalitenin Farklı Yüzleri ilk kez Türkçede

Yarım yüzyılı aşkın süredir Antik Yunan düşünce biçimini derinlemesine araştıran Profesör G. E. R. Lloyd'ın, Rasyonalitenin Farklı Yüzleri kitabını artık Türkçe okuyabileceğiz.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) Türkçede ilk kez okurla buluşturduğu Rasyonalitenin Farklı Yüzleri adlı kitap, rasyonalite kavramını soyut entelektüel tartışmaya açıyor.

Cambridge Üniversitesi Antik Felsefe ve Bilim Kürsüsü Emekli Profesörü G. E. R. Lloyd, Antik Yunan ve Antik Çin metinleri arasında yaptığı kapsamlı karşılaştırmalar yoluyla rasyonelliğin modern Batı toplumlarına özgü olmadığını savunurken Sokrates, Platon, Aristoteles gibi Antik Çağ’ın en önemli düşünürlerinden miras alınan kavramları, sorgulayıcı bir bakış açısıyla inceliyor.

MUTLAK VE EVRENSEL DEĞİŞMEYENLER

Rasyonaliteyi; mutlak, evrensel ve değişmez olana ilişkin idealite ihtiyacımızın mitleştirdiği bir unsur olarak gören Lloyd, Pascal’ın izinden giderek kaçınılması gereken iki aşırılığa dikkat çekiyor.

Aklı dışlamak ya da sadece aklı kabul etmek. Lloyd, rasyonelliği Batı kültürü ile irrasyonelliği ise Doğu kültürü ile ilişkilendiren indirgemeci anlayışların, rasyonelliğin irrasyonelliği de barındıran ambivalent karakterini tanıyarak aşılabileceğini ileri sürüyor.

Aklın irrasyonel yönünü yok saymanın düşünce dünyamızda yarattığı tek yönlülüğü antropolojik örneklerle ortaya koyan yazar; Doğu-Batı, doğa-kültür, düz anlam-metaforik anlam gibi ikilikleri yeniden ele almaya davet ediyor.

Sayfa: 200

YEDİ BÖLÜMLÜK KİTAP

Okurlara “Rasyonalite, düşünce ve davranışların her yerde belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilebileceği, iyi tanımlanmış, insana dair evrensel bir olgu mudur? Yoksa rasyonel ve irrasyonel yalnızca kültürel yapıların bir ürünü müdür?” sorularını yönelten yazarın eseri, Hedefler ve Metotlar, Gözden Geçirilmiş Rasyonalite, Doğa Olmadan Kozmoloji, Görünüm ve Varlık, Dil, Okuryazarlık ve Biliş, Tanrılar, Ruhlar, İblisler, Hayaletler, Mistisizm, Mucizeler, Büyü, Mit ve Sonuçlar: Rasyonalitenin Farklı Yüzleri başlıklı yedi bölümden oluşuyor.

G. E. R. LLOYD KİMDİR?

1933 yılında İngiltere’de doğan G. E. R. Lloyd, King’s College ve Cambridge Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Cambridge Üniversitesi’nde Antik Felsefe ve Bilim Kürsüsü’nde öğretim üyeliği, Darwin College’ta rektörlük yapmış olan Lloyd, halen Needham Research Institute’ta Kıdemli Bilim İnsanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

1987’de Bilim Tarihi Sardon Madalyası, 2007’de Kenyon Klasik Çalışmalar Madalyası, 2013’te Dan David Ödülü ve 2014’te Fyssen Ödülü ile onurlandırılmıştır. Düşünce tarihine yaptığı katkılardan ötürü 1997’de şövalye unvanı almıştır.

Ergül Tosun

Kitap saffası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com