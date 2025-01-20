Gabriel García Márquez istemedi; ölümünden sonra ailesi tarafından verilen dizi izni

Ergül Tosun

Latin Amerika edebiyatının usta yazarlarından olan Gabriel Garcia Marguezi 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Kolera Günlerinde Aşk, Albaya Mektup Yok, Kırmızı Pazartesi ve Yüzyıllık Yalnızlık romanlarının yazarı olan Marguez, 17 Nisan 2014'te hayatını kaybetti.

Çağdaş dünya edebiyatının en önemli kalemlerinden olan Marguez'ın kitapları en çok okunan kitapların başında geliyor.

Kendisine büyük ün getiren romanı Yüzyıllık Yalnızlık, şu sıralar dijital platformda oynanıyor ve yayına girmesinden kısa süre sonra en çok izlenen yapımlardan oldu.

AİLESİNDEN ÇIKAN İZİN

Yazar hayattayken yapımcılardan gelen, Yüzyıllık Yalnızlık romanının film uyarlamasına izin vermedi. defalarca kendisine sunulan teklifi reddeden Marguez'ın ölümünden sonra ailesi tarafından gereken izin çıktı ve kitap diziye uyarlandı.

YÜZYILLIK YALNIZLIK

Buendia ailesinin bir ferdi Ursula, evlenecek olan kızına asla çocuk doğurmamasını sıkı sıkı tembihler. Çünkü doğacak çocuğun kötü görünüşlü ve engelli olacağını düşünmektedir. Kızını korkutarak bekâret kemeri takmasını ister.

Bu "batıl" inanca ilk başta anlam veremeyen ve saçma bulan kız, çaresiz babasının dediğini yapar. Kızın kocası Jose ise bu durumu kabullenemez. Ursula’ya göre doğacak çocuklar yüzünden soyları yüz yıl sonra tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu kehanetinde haklı çıkacaktır.

Olayın geçtiği Maconda köyü bu dedikoduyla çalkalanmaktadır. Herkesin ağzında Ursula’ın kızına taktırdığı bekâret kemeri vardır. Köyün tek konuştuğu olay budur.

Bu dedikodulara daha fazla dayanamayan kızın kocası Jose, birisini öldürür. Cinayet işleyen koca, karısının yanına giderek ondan kemeri çıkartmasını ister.

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BİR AİLENİN SONU

Bunun üzerine bekâret kemerini çıkartan kadın, bir erkek ve bir kız dünyaya getirir. Köydeki dedikodular bitmiştir ancak artık herkes bu çocukların Buendia ailesinin sonu olacağını düşünmeye başlar.

Çocuklar zamanla büyür ve gelişirler. Ve yüzyıl sonra bu koca aile dağılır, paramparça olur. Kehanet tutmuştur. Buendia ailesi artık yoktur.

Gizemli ailede bir akraba evliliği olur. Bu evlilikten doğan çocuk kuyruklu olarak dünyaya gelir. Bu korkutucu olay üzerinden lanetler okunmaya başlanır, dilden dile dolaşır. Bu olayın ardından doğan her çocuğa aynı isimler verilir.

Böylece çocukların karakter yapısını tanımlamada işe yarar olarak görülür. Çocuklarına Aureliano ve Jose Arcadio isimlerini koyarlar.

Eşi benzeri görülmeyen bu lanetten kaçmak için uğraşan aile, birden fazla yere dağılırlar. Hiçbir çaba sonuç vermez ve lanetli kehanet ailenin peşini asla bırakmaz. Ta ki bu ailenin soyunda tek fert bırakmayana kadar.

HERKESİN NASIL ÖLECEĞİNİ YAZAN KİTAP

Lanetli Buendia ailesinin kaderini Melguides adlı sihirli bir kadın kaleme almıştır. Aile bireylerinden Aureliano tarafından ele geçirilen bu yazmalarda herkesin nasıl öleceği yazılmaktadır.

Bunu çözmeye karar veren Aureliano, soyun en büyüklerinin bir ağaca bağlanmış bir şekilde öleceğini öğrenir. Herkesin nasıl öleceğini çözen Aureliano, kendi sonunu da yazmalarda okur. Çünkü ele geçen yazmalarda ailenin son ferdi olan bu kişinin de nasıl öleceği yazılmıştır.

Gabriel García Márquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanı okuyucuyu sıkan bir roman olsa da gelişen olaylar zinciri sayesinde bu sıkıcılık yerini büyük bir meraka bırakır.