Geçtiğimiz yıl Bir idam Mahkumunun Son Günü en çok okunan oldu

Geçtiğimiz yıl Bir idam Mahkumunun Son Günü en çok okunan oldu

2020 yılında okurlar Fransız yazar Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü romanını tercih etti.

Kitap satış noktası Amazon'un verdiği listeye göre, okuyucular en çok Victor Hugo'nun kitabına ilgi duymuş. Bu aynı zamanda 2020 yılında en çok okunan eserlerden biri anlamına geliyor.

Listede pek çok kitap daha var ama öne çıkan yapıt Bir İdam Mahkumunun Son günü kitabı oldu.

BİR İDAM MAHKUMUNUN SON GÜNÜ

Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, dünya edebiyatının ölümsüzlerinden Victor Hugo'nun (1802-1885) yirmi altı yaşında yazdığı bir gençlik yapıtıdır. Victor Hugo'nun içerik olarak bu romandaki amacı çok yalın, çok açık: İdam cezasının hem trajik, hem de saçma yanını göstermek.





BİRİNCİ TEKİL KİŞİ İLE YAZILAN İLK ÖRNEK

Onun büyüklüğünde, onun dehasında bir yazar için böyle bir savı insani ve etik boyutlarıyla sergileyerek kanıtlamak hiç de güç değil.

Ama bu romanın büyük önemi başka özelliklerinden kaynaklanıyor. Bu yapıt, birinci tekil kişi ben ile yazılan romanın ilk örneği.





Victor Hugo

MODERN EDEBİYATIN İÇ YOLCULUĞU

Daha önce böyle bir yöntem bilinmiyor. Demek ki bu özelliğiyle bir yol açıcı, bir öncü bu roman. Roman kahramanının da dediği gibi, bir tür zihinsel otopsi olan bu romanda, modern edebiyatın ilk iç monoloğu ile karşılaşıyoruz.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com