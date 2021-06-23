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    Genç yazar Selin Betin'in birincilik başarısı

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lise öğrencisi Selin Betin, 2. Gençler Arası Hikâye Yarışması’nda Bursa birincisi oldu.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 15:20
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    Genç yazar Selin Betin'in birincilik başarısı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Bir İlkbahar Öyküsü’ konulu yarışmada birinci olan Selin Betin, Türkiye genelinde de dördüncülük elde etti.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlerin gelişimine yardımcı olmak ve dünyanın geleceğine yön veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak maksadıyla tertip ettiği 2. Gençler Arası Öykü Yarışması’nın kazananları belirlendi.

    "HOŞÇA KAL GÜZEL EVİM"

    Yarışamaya Mustafakemalpaşa’dan katılan Anadolu Lisesi 11/B sınıfı öğrencisi Selin Betin, Bursa birincisi ve Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

    Başarılı öğrencinin hikâyesi, Bakanlık tarafından ilk yirmiye giren öğrencilerin hikâyeleri ile birlikte kitap olarak basılacak. Yazarlık serüveni bu başarıyla sınırlı kalmayan Selin Betin, 2019 yılında da ‘Hoşça Kal Güzel Evim’ isimli bir roman da kaleme aldı.

    Genç yazar Selin Betin in birincilik başarısı #1

    HEDİYE TEKDİM EDİLDİ

    Genç yazar, kazandığı başarının mutluluğunu Okul Müdürü Birgül İnce ile birlikte Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe’yi ziyaret ederek paylaştı. Altıntaş ve Efe, Betin’i başarısından dolayı tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

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