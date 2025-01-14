George Orwell'ın ölümünün 75'inci yılında İngiliz Kraliyet Darphanesi'nden jest: 2 sterlinlik para basılacak

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İngiliz hükümetinden George Orwell'a büyük jest. Çağdaş dünya edebiyatının büyük yazarlarından olan Orwell'ın 1984 romanına atıf yapan hükümet, yazarın kitabını paranın arka yüzü olarak yerleştirdi.

Bu durum üzerine "Büyük birader bizi paradan da izliyor" yorumları yapıldı.

Paranın arka yüzü, Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört romanına gönderme yaparak kamera lensi ve etrafında “Büyük birader seni izliyor” yazısıyla tasarlandı. Paranın kenarında ise “Gerçek vardır ve gerçek dışı vardı” ifadesi yer alıyor. 2 sterlinlik madeni para, 1998’den beri 50’den fazla farklı tasarımla yazarları anmak için basıldı.

1984 ROMANINA DAİR...

Orwell, 1984 eserini yazarken olayın hangi yıllarda geçmesi gerektiğine karar veremiyordu. Aynı zamanda 1980 ve 1982 tarihlerini de düşünmüştü. Orwell, kitabının adını da “The Last Man in Europe” (Avrupa’daki Son Adam) olarak belirlemişti. Ancak yayıncısı, 1984’ü uygun buldu.

Orwell, bu yapıtta, propaganda faaliyetlerini eleştiriyordu. Yazmaya başlamadan önce de BBC’de propagandist olarak çalışmıştı. Kitaptaki Julia karakterinde Orwell'in, ikinci eşi Sonia Brownell’den ilham aldığı düşünülüyordu.

ÜNÜN GETİRİDĞİ HİSSİYAT

En önemlisi bu olsa gerek; Orwell, Hayvan Çiftliği ile yakaladığı ünün hissiyatını yaşasa da ömrü 1984’ün etkisini görmeye yetmedi. Orwell, 1984’ün yayınlanmasından 7 ay sonra hayata veda etti.