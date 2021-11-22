George R. R. Martin ve Gardner Dozois tarafından derlenen öykü antolojisi

George R. R. Martin ve Gardner Dozois tarafından derlenen öykü antolojisi

George R. R. Martin ve Gardner Dozois tarafından derlenen, türler arası eşsiz bir öykü antolojisi: Dünya Fantezi Ödüllü yazarların öykülerinden oluşan Tekinsiz Kadınlar...

Tekinsiz Kadınlar’da George R. R. Martin, Jim Butcher, Diana Gabaldon, Lev Grossman, Sherrilyn Kenyon, Brandon Sanderson, Sharon Key Penman, Joe Abercrombie ve Carrie Vaughn gibi 21 önemli yazarın, yalnızca bu kitaba özel öyküleri yer alıyor.

Tekinsiz Kadınlar; bilimkurgu, fantastik, esrarengiz, tarihsel, korku, paranormal romans gibi pek çok türde yazan birçok tanınmış yazarın “tehlikeli kadınlar” konusunu ele aldığı, sadece bu kitaba özel 21 öyküden oluşuyor. Kitapta Joe Abercrombie, Megan Abbott, Cecelia Holland, Melinda Snodgrass, Jim Butcher, Carrie Vaughn, Joe R. Lansdale, Megan Lindholm, Lawrence Block, Brandon Sanderson, Sharon Kay Penman, Lev Grossman, Nancy Kress, Diana Rowland, Diana Gabaldon, Sherrilyn Kenyon, S. M. Stirling, Samuel Sykes, Pat Cadigan, Caroline Spector ve George R. R. Martin’in novella ve öyküleri yer alıyor.

BİR DÖVÜŞ...

Tekinsiz Kadınlar’da, erkek kahraman canavarlarla ya da kötü adamlarla savaşıp kılıç sallarken yanı başında korkuyla dikilip ağlayan talihsiz kadınları bulamazsınız. Aksine, bu kitabın kadınlarını tren raylarına bağlamaya kalktığınızda kendinizi gerçek bir dövüşün içinde bulabilirsiniz.

KİTAPTA KİMLER VAR

Burada kılıç erbabı savaşçı kadınlar, gözü kara kadın pilotlar, astronot kadınlar, amansız kadın seri katiller, ürkütücü süper kahraman kadınlar, sinsi ve baştan çıkarıcı emme fatfaleler, büyücü kadınlar, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan kötü kızlar, kadın haydutlar ve asiler, kıyamet sonrası hayatta kalmayı başaran kadınlar, özel kadın dedektifler, adamı gözünü kırpmadan ipe gönderen kadın yargıçlar, halklara hükmeden, kıskançlık ve ihtiras duygularına kapılarak binlerce insanı tüyler ürpertici şekilde ölüme sürükleyen mağrur kraliçeler, cesur ejderha binicileri ve çok daha fazlası var.

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