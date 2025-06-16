Geothe'nın kült eseri Genç Werther’in Acıları romanı sinemaya uyarlandı

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Yönetmen koltuğunda Jose Avelino Gilles Corbett Lourenco'nun oturduğu Genç Werther'in Acıları filmi, Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı.

Dünya edebiyatının dâhilerinden sayılan Johann Wolfgang von Goethe’nin yayınlandığında derin yankılara neden olan eseri Genç Werther’in Acıları, dramatik satırlarla dolu önemli bir edebi metindir.

Duygu coşkunluğunu ustalıkla kaleminin ucuna getiren Goethe, devrin gençleri arasında adeta fırtına estirmiştir.

Genç Werther'in Acıları eseriyle evrenselliği yakalayan yazar, coşkunluk akımı denilen yeni bir çağı da başlatan isim oldu. Oyunlarında ve diğer eserlerinde mistik ögeleri bolca kullananan Goethe, diğer sosyal bilimlerden de faydalanarak hepsini bir arada yoğurmuştur.

Genç Werther'in Acıları, büyük edebiyatçının kaleme aldığı ilk romanıdır.

KİTAPLA GELEN İNTİHARLAR...

Goethe’nin hayatından esinlenerek yazdığı kitap, 1774 yılında yazıldı. Goethe, Genç Werther’in Acıları’nı yazarken 25 yaşındaydı.

Kitap yayınlandığında Almanya’da intihar vakalarında gözle görülür artışın olması, romanın öneminden ileri gelmektedir.

Büyük Fransız komutan Napolyon Bonapart 'ın, en az sekiz defa Genç Werther'in Acıları'nı okuduğunu belirtmiş olalım.

Almanya’nın sokakları, caddeleri renkli kıyafetler giyen duygu yüklü gençlerle dolup taşmıştır. Goethe’nin psikolojik, sosyolojik, kültürel, sosyal ve siyasal ögelerle harmanladığı eseri, ölümsüz klasikler arasında yerini almıştır.