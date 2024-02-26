Gerilimin Efendisi Jean-Christophe Grangé’den nefes kesici roman: Kızıl Karma Gerilim romanlarının yazarı Fransız yazar Jean-Christophe Grangé, yepyeni bir romanla okurlarına yeniden merhaba diyor. Türkiye'de çok sayıda okuru bulunan Jean-Christophe Grangé, gerilimi yüksek bir serüven anlatıyor.

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Jean-Christophe Grangé, cinayetlerin peşinde koşarken kendi kaderlerini de değiştiren üç çarpıcı karakter ve hiç düşmeyen bir tempoyla, bir kez daha kötülüğün sınırlarını araştırıyor...

Jean-Christophe Grangé'den nefes kesici bir roman daha:

Kızıl Karma...

Uzun süredir üzerine çalıştığı yeni kitabını yayınlayan Jean-Christophe Grangé; okurlarına eşsiz bir deneyim daha sunuyor. Yazdığı gerilim romanlarla bilinen Jean-Christophe Grangé, Türkiye'de çok seviliyor.

Moderne dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden yazarın yeni romanı büyük heyecanla karşılandı. Doğan Kitap tarafından yayınlanan 584 sayfalık kitap, raflardaki yerini aldı. Jean-Christophe Grangé, diğer romanlarında olduğu gibi Kızıl Karma'da da ustalığından ödün vermiyor.

Mayıs 1968’de Paris adeta yangın yeriyken, genç bir kadının bir yoga pozisyonunda, çıplak ve parçalanmış cesedi bulunur.

Polis Jean-Louis Mersch, cinayeti soruşturmaya başlar. Maktulün arkadaşları Hervé ile Nicole de ona yardımcı olurlar. Bir başka kadın arkadaşları daha cinayete kurban gittiğinde, ölümün kendi çevrelerinde kol gezdiğini düşünmeye başlarlar.

Kötülüğün son halkası

Mersch, Hervé ve Nicole bu cinayetlerin Hindistan’la bağlantılı olduğunu anladıklarında Kalküta’dan Varanasi’ye uzanan bir maceraya atılır ve korkunç gerçeği Ganj Nehri’nin kıyılarında keşfederler. Ama karma sonlanmamış, kötülüğün son halkasıyla yüzleşmek için gidilecek son bir durak kalmıştır...

Yazar Jean-Christophe Grangé

Nazi kabusu

Aslında bir ayrıntı onda kompleks yaratıyordu: Sol kolundaki, tamamlanmamış gamalı haç biçimindeki ince doğum lekesi için dertlenmişti. Sekiz yaşına geldiğinde, bu sembolün ne anlama geldiğini anladığında Nazi kâbusu yeni sona ermişti bir daha asla kısa kollu giymemişti. Büyükannesinin ona svastikanın Hitler’le hiçbir alakası olmadığını ve bu işaretin Doğu’da kutsal olduğunu açıklamasının hiçbir yardımı olmamıştı.

Sayfa: 584

Jean-Christophe Grangé'ye dair

1961’de Fransa’da doğdu. Çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalıştı. Paris-Magazine için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye’de aylarca çok satanlar listesinden inmeyen Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı, Sisle Gelen Yolcu, Kaiken, Lontano, Kongo'ya Ağıt, Ölüler Diyarı, Son Av, Küllerin Günü ve Mermer Adam adlı kitapları Doğan Kitap tarafından yayınlandı.

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ergul.tosun@ensonhaber.com