Gıda güvenliği hakkında merak edilen konular Güven Sizsiniz kitabında

Gıda Mühendisi Erdem Öner, gıda güvenliği hakkında merak edilen konuları Güven Sizsiniz kitabında tek tek açıklıyor. Bu başucu kitabı raflardaki yerini aldı.

Gıda sağlığında bilinçlenmek, uzun ve sağlıklı yaşamanın da anahtarı. Gıdalara konan katkı maddeleri, neyi nasıl ve ne şekilde tüketeceğimizi bilememek, ürünlerle ilgili kafamızı karıştıran onlarca muamma arasında Güven Sizsiniz, adeta okuruna parlak ve güvenilir bir ışıkla bilgilenmeyi vadediyor.

Nemesis Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Güven Sizsiniz, Erdem Öner’in yılların bilgi birikimiyle kaleme aldığı, anlaşılır, şaşırtıcı ve bir o kadar da pratik bilgilerden oluşuyor.

GIDADA SERİ NUMARASI

Tek bir soruyla başlayalım ve devamını getirelim: Yumurta alırken, seri numaralarına hep bakarız ama o numaranın aslında neyi temsil ettiğini çoğumuz bilmeyiz. Yumurta alırken hangi seri numarasıyla başlayan yumurtayı almak daha sağlıklıdır?

HAYATIMIZDAKİ TEHLİKE

TÜBİTAK Gıda Mühendisi Erdem Öner, Güven Sizsiniz kitabında hayatımıza bir şekilde dâhilettiğimiz ve düşünmeden tükettiğimiz gıdaların vücudumuzda yarattığı mucizeler ile yanlış tüketmemiz durumunda yaratacağı tehlikeleri de tek tek sıralıyor.

OKUYARAK ÖĞRENECEKSİNİZ

Tencere-tava alırken dikkat edileceklerden yoğurt, salça, konserve, turşu yapımına, sütten yumurtaya, et ve balık ürünlerinden sebze-meyvelere, kuru gıdalardan yemişlere, çay-kahve çeşitleri ve vücudumuzdaki etkilerinden, neyi nasıl tüketmemiz gerektiğine varıncaya kadar birçok konuda çok önemli bilgileri keyifle ama daha da çok farkındalık kazanarak okuyacak ve öğreneceksiniz.

TARİFLER DE VAR

Kitabın sonunda yer alan eşsiz tarifler de size öğrendiğiniz bilgileri uygulama ve keyifle tatma fırsatını sunuyor. Gıda sağlığı konusunda kafası karışık herkesin bakıp bakıp okuyacağı bu kitap, uzun yıllar okurların rehberi olmaya da aday…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com