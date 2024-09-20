Gizemli bir ölümün izinde, nefes kesen polisiye: Beni Kim Öldürdü Yazar Burcu B. Bilgin'in yazdığı Beni Kim Öldürdü, polisiye severlerin keyifle okuyacağı bir roman. İlk sayfalarda okuru içine çeken Beni Kim Öldürdü romanını okuma listenize hemen ekleyin.

Haber Merkezi

Polisiye roman okumayı sever misiniz? Eğer nefes nefese kalmak bir an olsun bile sizi sıkmayan kitap okumak istiyorsanız Beni Kim Öldürdü romanından başlayabilirsiniz. Burcu B. Bilgin'in kaleminden çıkan polisiye romanı soluk almadan okuyacaksınız.

Türkiye'de son yıllarda artan polisiye roman merakı giderek devam ediyor. Bu merak yazarlar tarafından fark edilmiş olmalı ki harika kitapları yazmaya devam ediyorlar. Gizemi son sayfalara kadar korunan Beni Kim Öldürdü kitabını hafta sonu okuma seçenekleri arasına ekleyebilirsiniz.

Beni Kim Öldürdü, gizem dolu bir polisiye roman olarak edebiyat dünyasında yerini aldı. Burcu B. Bilgin’in ustalıkla kaleme aldığı bu eser, polisiye türünün merak uyandıran unsurlarını başarıyla işleyerek okuyucuyu sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Romanın merkezinde, genç ve başarılı bir kadının ölümünün ardından geride kalan gizem yatıyor. Selin Yazman’ın ölümünün perde arkasındaki sırlar açığa çıktıkça, okurlar kendilerini karmaşık bir olay örgüsünün içinde buluyor.

İNTİKAMIN İNCELİKLE İŞLENDİĞİ ROMAN

Başkomiser Engin Kozak ve ekibi, cinayeti çözmeye çalışırken karakterlerin çok katmanlı yapıları ve derin psikolojik çözümlemeler ön plana çıkıyor. Beni Kim Öldürdü, sadece bir cinayet hikayesi değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin, güç oyunlarının ve intikamın incelikle işlendiği bir roman.

OKURU BEKLEYEN SÜPRİZLER

Burcu B. Bilgin’in keskin üslubu ve sürükleyici anlatımıyla okur, sayfalar ilerledikçe daha fazla ipucu toplayarak olayı çözmeye çalışıyor. Fantastik öğeleri komedi ile harmanlayan polisiye roman, farklı üç türü bir potada eritirken okuyucuyu da beklenmedik sürprizlerle şaşırtıyor.

Sayfa: 248

Burcu B. Bilgin’in yazdığı Beni Kim Öldürdü, polisiye severler için kaçırılmaması gereken bir roman.

Kitaptan;

"BURADA BİRİ VAR"

"Yumruklanan kapıya doğru yöneldi, elini atacaktı ki aniden açıldı. Heyecanla yerinden sıçradı. Gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalakaldı. ‘Kimsiniz, çekin şu ışığı gözümden!’ diye bağırdı. Cevap gelmedi. İki üniformalı polis boş gözlerle çevreye baktı ve sonra biri heyecanla seslendi: ‘Engin Başkomiserim gelin. Burada biri var.’”

Peki onu kim öldürdü?

ergul.tosun@ensonhaber.com