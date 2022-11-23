Gregory Panaccione'den eğlenceli bir okuma: Arkadaşım Toby

Gregory Panaccione sevgi ve şefkatle örülmüş müthiş bir hikâye resimlediği Arkadaşım Toby'de, köpekleri insanlara bağlayan dostluğun derinliği hakkında uzun uzun düşündürüyor.

Gregory Panaccione'nin sessiz kitabı Arkadaşım Toby oyunbaz bir köpeğin, sahibiyle olan ilişkisini köpeğin gözünden suluboya resimler eşliğinde anlatıyor.



Bir köpeğin aklından geçirip eyleme dönüştürebileceği hemen her şeyi fırçasının ucuna takan sanatçı, detaylı çizimlerinin arka fonunda ince ince işlediği nüanslarla hayvanların dünyasını çok daha yakından anlamamızı sağlıyor.



Kelimelerin bile bazen tanımlamaya yetemeyebileceği kimi duygu ve davranışları çizgilerin gücüyle ustalıkla yansıtan kitap, her yaştan okurunu kâh güldürüyor kâh hüzünlendiriyor.

Okurlar için benzersiz deneyim

Anlatısındaki küçük mizahi dokunuşlarla yüzümüzden tebessümü hiç eksik etmeyen bu eğlenceli grafik roman, gerçek yaşamdan paylaştığı renkli anlarla özellikle köpek sahibi okurlar için benzersiz bir deneyim paylaşımı vadediyor.





Sayfa: 144

Kitap ne anlatıyor

Toby, bir sahil kasabasında sahibiyle birlikte sakin ve sessiz bir hayat sürmektedir. Günlerini doğa içinde, topraklarına ve sahibine göz kulak olarak geçiren Toby, diğer tüm köpekler kadar mutlu ve huzurludur. Derken, ansızın bir kedinin hayatlarına girmesiyle tüm dengeler değişir.

Acaba ressamlık yapan sahibi gerçekte göründüğü kadar mutlu değil midir? Kimbilir belki kedi de davetsiz bir misafir değildir.

Her şeyden öte, belki de kişinin iç dünyasıyla iletişim kurmasının çok farklı yolları vardır. Özgürlüğüne düşkün bir köpek olan Toby, kafasını kurcalayan ve yaşama bağlılığını sınırlayan bu yeni sürece alışabilecek midir?

