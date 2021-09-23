Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizilere uyarlanan kitaplarındaki başarı sırrı

Yazdığı kitaplar bir bir diziye uyarlanan ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun, son olarak Camdaki Kız kitabı diziye uyarlandı.

Sevilen kitapların yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarındaki başarının sırrı son zamanlarda tartışılmaya başlandı. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi kitapları diziye çekildi ve çok sevildi.

Yazarın kitaplarının bu denli sevilmesi ve yapımcıların dikkatini çekmesi, Budayıcıoğlu'nun üstün başarısından ileri gelmektedir.

İLK KİTAP....

Gülseren Budayıcıoğlu, yazarlık kariyerine 2004 yılında kısa hikayeler ile çeşitli psikiyatrik sorunları ele aldığı Madalyonun İçi, Bir Psikiyatristin Not Defterinden kitabıyla başladı.

Budayıcıoğlu, ilk dört romanını ve 2019 yılında çıkarttığı Camdaki Kız romanını, kendi gözüyle gördüğü gerçek vakaları birleştirerek yazdı. Yazdığı romanların bazıları dizilere uyarlandı.

DİZİYE UYARLANAN KİTAPLARI

İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi TV dizileri, Gülseren Budayıcıoğlu kitapları sayesinde var oldu.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com