Gülten Dayıoğlu, yaşam öyküsünü Bende Kalmasın kitabında anlatıyor

Haber Merkezi

Bende Kalmasın, keskin gözlemleri ve duyarlı bakış açısıyla Gülten Dayıoğlu'ndan etkileyici bir otobiyografi…Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı ve çocuk kitapları alanında Türkiye'nin ilk çoksatarı Fadiş, çok uluslu bir toplumsal çatışmalı değerleriyle kuşatılmış halde kendi yolunu çizen yazarın izinde yürüyor.

Yıllardır okullarda, söyleşilerde ve çeşitli yerlerde Fadiş siz misiniz? Fadiş sonra ne yaptı? Nasıl bir insan oldu? gibi sorularla karşılaşan Gülten Dayıoğlu, bu soruların yanıtlarını içeren bir kitap yazma vaadini Bende Kalmasın ile yerine getiriyor.

Yazar, yazılış hikâyesini özetliyor:

"Gelecekte, tüm bölümlerin yanıtlarını içeren bir kitap yazacağım diyordum ama şifren ne zaman yazma isteği gelir, demeye başladık. Seksen sekiz yaşına girerken geçmiş kapımı çalınır. Okurlarıma devam etmek yerine getirmekte beklediğinden içten içe içerlerdim. Doksan yaşıma yaklaşırken yaşamımı Bende Kalması için çabalamak.

Sayfa: 160

ÇOCUK EDEBİYATININ DUAYENİ

1935 yılında Kütahya Emet’te dünyaya gelen Gülten Dayıoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı ancak gönlünde ilkokul öğretmeni olmak vardı. Dışarıdan sınavlara girerek bu hayalini gerçekleştirdi.

On beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra daha fazla çocuğa ulaşmak, onların eğitimine, gelişimine katkıda bulunmak amacıyla öğretmenliği bıraktı. Hayatına, çocuk edebiyatı alanında eserler veren bir yazar olarak devam etti.

KÜLT KİTAP: FADİŞ

1971 yılında, nesiller boyu Türk halkının gönlünde taht kuracak olan Fadiş isimli romanı yayınlandı. Altın Kitaplar’dan çıkan Fadiş, bu yıl 107. baskısını yaptı.

Türkiye’de çocuk edebiyatının kurucuları arasında yer alan Gülten Dayıoğlu, sanat hayatı boyunca pek çok ödüle layık görüldü, eserleri ülke sınırlarını aşarak dünya çapında geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Maddi manevi zorluklarla büyüyen ve kendine kitaplardan bir dünya kuran Gülten Dayıoğlu, genç ve yetenekli yazar adaylarına destek olmak için 2007 yılında Gülten Dayıoğlu, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nı kurdu.