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    Gündüz Vassaf, ben kimim sorusunun peşine düşüyor: Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür

    Gündüz Vassaf, ben kimim sorusunun peşine düşüyor: Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür

    Gündüz Vassaf'ın insanı kendisi ve yaşadığı dünya üzerine düşünmeye sevk eden, çarpıcı sorularla dolu, zihin açıcı bir kitabı: Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür...
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:11
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    Türkiye'nin yetiştiridiği ender bilim insanlarından olan Prof. Dr. Gündüz Vassa'ın Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür adlı kitabı, Gündüz'ün en çok sevilen ve okunan çalışmasıdır.

    Kitabında insan benliğinin peşine düşen Vassaf, okuyucularını soru yumağı peşinde gezdiriyor.

    Sıkı sıkı sarılırız kimliklerimize. Kimliğimizdir, bize kan davalarından savaşlara kadar davetiye çıkartan. Kimliğimizdir, bizi ırkçıların, dalkavukların, oportünistlerin hedefi yapan. Kimliğimizdir, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dedirten.

    Kimliğimizi bulmak yerine ondan kurtulmalı mı? Giderek totaliterleşen devletlere, hakkımızda depoladıkları bigilerle hayatımızın her girdi çıktısından bize bir şeyler satmaya çalışan şirketlere karşı, kimliğimizi mümkün olduğu kadar değiştirerek, gizleyerek, yalan söyleyerek korumamız şart. Özgürlük, aitliklerimizden sıyrılmamızda.

    Gündüz Vassaf, ben kimim sorusunun peşine düşüyor: Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür #1

    "Kimsin, kimlerdensin"

    Doldurduğumuz formlardan, aşklarımızdan, yolculukta karşılaştığımız yabancılara kadar kim olduğumuzu ifşa etmekle meşgulüz. Oysa ilişkilerimiz, yaptığımız işler, kim olduğumuzdan önemli olmalı... ilişkilerimizde "Kimsin?", "Kimlerdensin?" diye ne kadar az sorarsak, toplumca o denli kurtuluruz düzenin kalıplarından...

    Gündüz Vassaf, ben kimim sorusunun peşine düşüyor: Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür #2

    Zihin açıcı kitap

    Ulusal, dinî, cinsel kimliklerimizin bizi esir almasına izin mi vereceğiz, yoksa tüm bunlardan sıyrılıp "dünya vatandaşı" olmanın kapılarını aralayabilecek miyiz? Gündüz Vassaf'tan, insanı kendisi ve yaşadığı dünya üzerine düşünmeye sevk eden, çarpıcı sorularla dolu, zihin açıcı bir kitap...


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