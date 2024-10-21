Günümüz insanının en büyük düşmanına dair bir rehber: Kaygı

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İnsanoğlunun büyük sorunları vardır. Bu sorunlardan biri de kaygıdır. Kaygılarımızdan kurtulmanın yollarından birini sunan Kaygı kitabı, sizi buhranlı dönemlere sevk eden sorunlarınıza dair yol sunuyor.

Günümüzde özellikle metropol şehirlerde yaşayan insanların stresle iç içe yaşadığını söylemek mümkün. İş ve aile hayatı, bunun yanında kişinin çevresi ve sosyal hayatı ile yaşadığı sorunlar yumağı insanda "kaygı" dediğimiz olgunun oluşmasına neden olmaktadır.

Hepimiz kaygılarımızdan kurtulmak isteriz. Ne var ki bu çabayla debelenirken adeta o bataklığa gömülürüz. Kaygının kaçınılmaz olduğu bu dünyada, kazanamayacağımız bir savaşa girmektense ona doğru ayarı verebilmek daha mantıklı bir seçenektir. Hayatımızı zorlaştıran hiçbir şeyi sevmek zorunda değiliz.

Kaygıyı da...

Fakat onunla barış içinde yaşamayı öğrenmeden geçecek bir ömür, canlılıktan ve doyumdan uzak olacaktır.

Yazar, klinik psikolog ve psikoterapist Şenay Kahraman, bu kitabıyla kaygıyı başka bir gözle anlayıp sakinlikle karşılamanıza yardımcı olacak. Mizacınızın kaygı üzerindeki etkisine ve toplumsal tetikleyicilere dair çarpıcı örneklerle kendinize doğru bir adım atacak, kaygıyı yok etmenin değil ama ondan özgürleşmenin yollarını öğreneceksiniz.

Bu kitap, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelen kaygıyı anlamak, yönetmek ve sağlıklı bir şekilde başa çıkmak isteyenler için yazılmış kapsamlı bir rehber niteliğinde.

Sayfa: 136

DENGELİ BİR YAŞAMIN İPUÇLARI

Kaygı kitabı, okuyuculara kaygının doğasını, tetikleyicilerini, belirsizlik karşısında nasıl şekillendiğini ve bu duyguyu yönetmek için geliştirebilecekleri stratejileri sunuyor.

Kaygı duyma sebeplerimizi bilimsel ve psikolojik temelleriyle açıklarken, etkili çözüm yolları sunarak bireylerin daha sakin ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kitapta, insanın tehdit algısı, zarardan kaçınma mizacı, belirsizlikle başa çıkma yolları ve kaygının hayatımız üzerindeki etkileri gibi birçok önemli konu ele alınıyor.

Şenay Kahraman, derinlemesine analizlerle okura hem duygusal hem de zihinsel bir yolculuk sunuyor ve kaygının sadece olumsuz bir duygu değil, doğru yönetildiğinde hayatımızı iyileştiren bir araç olduğunu gösteriyor.

ZİHİNSEL SAĞLIĞI KORUMAK

Kendi Kendine Terapi Serisi’nin en yeni eseri olan Kaygı, herkesin zihinsel sağlığını güçlendirmek ve kaygılarını yönetmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliğinde. Şenay Kahraman’ın sade ve anlaşılır anlatımı, okurları hayatlarını daha dengeli bir hale getirecek uygulamalarla tanıştırıyor.