Gürgen Öz'ün komedi unsurları taşıyan, Türkiye gündemini anlattığı kitabı: Garip Bir Yer Başarılı oyuncu Gürgen Öz'ü sosyal medya yayınladığı kısa videolarla tanıyoruz, biliyoruz. Öz, bu videolarda Türkiye gündemini mizahi bir dille anlatıyor. Gürgen Öz'ün güldürü öğelerin bolca işlendiği Garip Bir Yer kitabını bu minvalde değerlendirebiliriz.

Haber Merkezi

Son zamanlarda oyuncuların yazdığı kitaplar revaçta. Bu oyunculardan biri de pek çok yapımda yer alan ve bir süredir ekranlarda uzak bir yaşam sürdüren Gürgen Öz'dür... Gürgen Öz'ü, Zaman Makinesi filmiyle hatırlarız. Vizyona girdiğinde çok beğenilen film, geçmiş ve yaşanılan zaman arasında köprü oluşturmasıyla bilinir. Gürgen Öz'ü, çektiği kısa videolarla da hatırlarız.

Sık sık Türkiye gündemini kısa ve mizahi videolarla anlatan Gürgen Öz'ün üslubu, tarzı pek çoğumuz tarafından beğeniyle takip ediliyor. Gürgen Öz, hem bu videolardan oluşan söylemlerini hem de yazdığı metinleri bir araya getirerek kitap yazdı...

Garip Bir Yer...

İyi oyuncu iyi mizah yapandır aynı zamanda. Gürgen Öz bunu fazlasıyla başarıyor. Garip Bir Yer kitabında Türkiye fotoğrafını çekiyor. Bu çalışmada Öz'ün eleştirel tarzda kaleme aldığı romanı okuyacaksınız. Garip Bir Yer'i okuduğunuzda bol bol gülecek aynı zamanda düşüneceksiniz.

Kitabın konusu kısaca şöyle;

Her şeyin yolunda gittiğini sandığı sıralarda eşinden boşanmanın bunalımıyla olacak ki etrafındaki tüm olumsuzlukları üstüne çekmeye başaran Tarık, Türkiye gündeminin kendi zihnindekinden farklı bir noktada olduğu gerçeğiyle yüzleşir.

Tüm bunların yanında işlerinin aksaması ve eskisi kadar kazanamaması da canını sıkar. Üstüne üstlük bu süreçte kızına daha iyi bir hayat sunabilmek adına yazlıkta eski eşiyle birlikte aldığı ikiz villalardan birinin satışını konuşmak üzere bir akşam yemeğinde eski eşi ve hukuk profesörü sevgilisiyle bir araya gelir.

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KARA KOMEDİ UNSURLARI

Gürgen Öz’ün kara komedi unsurları taşıyan, eleştirel bir biçimde karakterler üzerinden Türkiye gündemini ele alan ve problemleri tartışan bir üslupla yazmış olduğu romanı Garip Bir Yer'i çok seveceksiniz...

Kitapta şöyle diyor Gürgen Öz;

"Herkesin birbirini ezmeye çalıştığı ve bir kısırdöngü halinde ezildiği için de intikam aldığı bir yerdi burası. Bu gerilim hiç bitmiyordu. Hayatın her anında ve her köşesinde, saklandığı yerden çıkıveriyordu insanların karşısına. Kadın erkek, çoluk çocuk fark etmeden, bir veba gibi yayılıyordu zihinlerde.”

"BU DA BÖYLE Mİ OLDU...

Gürgen Öz, Türkiye gündemini farklı bir tarzda ele alıyor. Hepimizin okuduğu, bildiği olayları mizahi bir dille anlatıyor. Gürgen Öz, bizim görmediklerimizi, üzerine durmadığımız olayları kendi penceresinden aktarıyor. Aktarmakla kalmıyor; güldürüyor, "Bu da böyle mi oldu?" diye hayrat edeceğiz. Hayatın içinden bize sesleniyor Gürgen Öz...

Gürgen Öz, Garip Bir Yer'de hepimizin kendisinden bir şeyler bulabileceği romanında, Türkiye'nin yaşadığı toplumsal olayların yanı sıra siyasette meydana gelen vakaları kendine has üslupla anlatıyor. Gürgen Öz okurlara keyifli bir taşlama sunuyor.

ergul.tosun@ensonhaber.com