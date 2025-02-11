Gürsel Korat'tan derinlikli bir zaman yolculuğu: Rüya Körü

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Geçmişin sessiz çığlıkları ve geleceğin sır perdeleri arasında geçen bir hikâye... Anadolu’nun kültürel dokusunu ve insanın zamanla ilişkisini edebiyatın gücüyle birleştiren

Aşk, güç oyunları ve akıl dolu mizansenlerle örülü bu roman, yalnızca olay örgüsüyle değil, Anadolu’nun taşını toprağını hissettiren anlatımıyla da büyülüyor.

Gürsel Korat, zaman çarkını bu kez Bizans’ta, 1143 yılında döndürmeye başlıyor. İmparatorun yazıcılarından Stefanos, yıllardır uykusunda gördüklerinin rüya değil, gelecekten görüntüler olduğunu anlar.

KAVGALAR VE DERİN ÇATIŞMALAR

Andronikos ise geçmişi görmektedir. Yetenekleri gibi karakterleri de zıt olan bu iki kişi, kesişen kaderleriyle birbirlerinin rüyalarına muhtaçtırlar. Bu karşılıklı bağımlılık, aşk ve taht kavgalarının ortasında boy veren derin çatışmaların zeminini kurar.

Doğu Roma’da geçen, Rum Selçuklu dünyasına ise uzaktan bakan Rüya Körü’nün dokusunda zaman kavramında çığır açan bir bakış var.

Gürsel Korat, insanın zamanla ilişkisine yeni bir pencere daha açıyor. İnsan daima unutur. Çünkü süreğen olarak geçmişte veya gelecekte duramaz.

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HATIRLAYABİLME EYLEMİ

Yapabildiği tek tanrısal eylem, hatırlamaktır. Zamanın dayanılmaz ve üstün gücü, çığlıkları taşıyıp götürür uzaklara; doğmuş her şey karanlıklara dalar.

Değerini ve gücünü kutsadığımız, kahraman saydığımız yahut saymadığımız ne varsa kaybolur. Yalnızca apaçık ortada olanlar görünmez ve gizlidir, hatırlayışın ışığına tutulana kadar.

GÜRSEL KORAT...

Korat, 1960’ta Kayseri’de doğdu. Çocukluğu ve ilkgençliği bu şehirde geçti. 12 Eylül 1980 Darbesi’yle kesintiye uğrasa da, 1985’te Ankara Üniversitesi’ndeki öğrenimini tamamladı. Çok sayıda dergi ve gazetede yazılar yayınladı, radyo oyunları, senaryolar yazdı.

Yol Ayrımları adlı oyunu Devlet Tiyatroları repertuarına alındı. Kalenderiye adlı romanı 2009 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü.

Film yapımcılığı, felsefe öğretmenliği ve serbest gazetecilik gibi işlerde çalışan, bazı üniversitelerde dersler veren yazar, halen Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim görevlisidir.