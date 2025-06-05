Guy Finley’den derinlemesine bir içsel özgürlük rehberi

Haber Merkezi

Finley, bu eserinde yaşadığı sadece fiziksel özgürlüklerini değil, aynı zamanda ortaya çıkan psikolojik ve ruhsal zincirlerini de sorgulamalarına yardımcı oluyor. Kitap, okuyucuyu yetiştiren ve içinde gizlenmiş evlilik kalıplarına karşı uyanmaya çağırıyor.

Kendi içsel sesinizi keşfetmenizi ve ebeveynlerinin kökenine inmenizi sağlayan etkileyici analizler ve gerçek yaşam alıntıları ile başlayan kitapta kendi özünüzle tanışmak, içsel gücünüzü tanıma ve tam anlamıyla özgürleşmek üzerine ilham verici tavsiyeler de yer öğrenme.

Guy Finley'in yazdığı, Bağımlılık Zincirlerini Kır: Gerçek Benliğini Fark Et, okuyuculara yeni bir deneyim sunuyor.

Sayfa: 136

Kendini bulmak için önce kendinden kurtulur.

Kendini tamamlamaya çalışırken daha da parçalanmış mı hissediyorsun? Onun defasında içini kemiren aynı arzuların, aynı baskınların esiri mi oluyorsun?

Bu kitap, işte tam da burada birleşiyor.

Guy Finley, ilişkileri yalnızca birer “alışkanlık” değil, sahte benlik algımızın tehlikeli yansımaları olarak ele alıyor. İster maddeye, ister bir yaşama, ister onay arayışına bağımlı ol; depolamanın ardında kalan temel dinamikleri ortaya çıkarken, elindekilerin benliği nasıl yeniden hatırlayacağını basit ama kalıcı örneklerle anlatıyor.

Yazar Guy Finley

İÇSEL GÜÇ ÖZGÜRLÜK...

Kendi gerçekliğini fark etmek ve zincirlerinden özgürleşmek için atacağın onun kalıcılığının yanında olacak üç içsel “arkadaşla” tanışmaya hazır ol: Farkındalık, içsel güç ve koşulsuz özgürlük.